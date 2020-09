Giorgia Meloni, Andrea Giambruno il compagno debutta a Studio Aperto e di lei dice “ E’ stato un colpo di fulmine”

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia Meloni è una donna molto riservata e di lei, oltre a sapere che ha un compagno e una figlia, si sa ben poco. La Meloni che è concentratissima nel suo ruolo politico, tiene la vita familiare ben lontana e gli affetti, dei quali spesso sente la nostalgia perché il suo ruolo la tiene spesso lontana da casa, li conserva e custodisce con estrema gelosia.

Andrea Giambruno a Studio Aperto

Del compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, si sa davvero poco ma ora che ha iniziato questa nuova avventura leggendo il tg di Studio Aperto, probabilmente, si saprà qualcosa di più.

Giambruno è nato nel 1981, è milanese e di Giorgia Meloni, la sua compagna ha detto: “ L’Italia ha più bisogno d’ordine interno che esterno attualmente, anche se lei nel centrodestra è quella che ha le migliori relazioni internazionali».

Prima di arrivare a Studio Aperto, Giambruno ha lavorato a Mattino 5, a Quinta Colonna di Del Debbio, a Matrix e ha anche letto le notizie durante l’edizione notturna al TgCom.

A proposito del rapporto tra lui e Giorgia Meoni ha detto: «Nella coppia l’uomo sono il, non faccio il mammo, non so neppure fare da mangiare».

Da lunedì 14 settembre conduce Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1 diretto da Andrea Pucci per l’edizione delle 18.30.

Andrea Giambruno è laureato in filosofia e, successivamente, per 12 anni, ha lavorato a Mediaset come giornalista e autore.

Andrea Giambruno racconta come ha conosciuto Giorgia Meloni

Andrea Gianbruno ha rilasciato un’intervista a Libero Quotidiano, in occasione della quale ha raccontato come ha conosciuto la Meloni.

Giambruno ha detto: “È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena. Così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per un assistente”.

E poi, ancora ha spiegato qualcosa della sua personalità e ha rivelato: “Non mi infastidisce essere associato a Giorgia, però ho la mia personalità e il mio lavoro e non le ho mai chiesto niente”,

In ultimo ha detto: “La cosa mi attrae di più di lei è la testa. È una donna di grande intelligenza. Fisicamente gli occhi, hanno la stessa tonalità di quelli di mia figlia Ginevra, per me i più belli in assoluto”.