Giancarlo Magalli nuova frecciata per Adriana Volpe, “Tornerà a I fatti vostri quando io sarò morto”

Giancarlo Magalli è al timone di una nuova edizione de “I fatti vostri”, fortunatissima trasmissione di Rai uno che quest’anno condurrà affiancato da Samantha Togni.

Le donne accanto a Magalli, negli anni, si sono succedute, da Adriana Volpe con la quale ha sempre avuto un pessimo rapporto tanto da finire nelle aule di tribunale a Roberta Morise, ex fidanzata di Carlo Conti a Samantha Togni.

La lite con Adriana Volpe e Marcello Cirillo

Giancarlo Magalli fino a qualche anno fa conduceva “I fatti vostri” con Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non è mai corso buon sangue da quando lei, per scherzare disse in diretta gli anni di Magalli. Pare che questa rivelazione Magalli non gliela abbia mai perdonata e da allora i rapporti sono stati tesissimi tanto da querelarsi.

L’occasione fu una dichiarazione di Magalli che lasciava sottointendere che se la Volpe lavorava in Rai non era certo per meriti professionali.

Dopo quella la Volpe ritenne che il vaso era colmo e lo querelò. Questa estate nella lite è entrato anche Marcello Cirillo volto storico di “I fatti vostri” che ha avuto da ridire cose pesantissime su Magalli addirittura che ha usato la mamma e la sua malattia pur di far ridere.

Magalli non l’ha presa bene e c’è stato uno scambio di battute fino a minacciarsi di finire anche loro in Tribunale.

Cirillo lo ha anche accusato di aver fatto fuori il maestro Demo Morselli ma Magalli ha respinto l’accusa sostenendo che di Morselli è amico e che non ha tutto questo potere in Rai.

L’ultima frecciata di Magalli alla Volpe

Magalli, che è tornato alla conduzione de “I fatti vostri” ha detto che è normale l’avvicendamento in tv e pare che abbia, ancora una volta, lanciato una frecciata alla volta di Adriana Volpe.

Magalli ha detto così: “In un programma che dura trent’anni ci si alterna, le cose cambiano. Anche io mi sono alternato, oh! L’alternanza è normale, devo dire che in genere la gente la prende bene, tranne qualcuno che s’è lamentato. Quelli che sono stati dieci anni si sono lamentati dell’alternanza ma vabbè, magari un giorno torneranno anche loro… quando io sarò morto”.

Di solito Adriana Volpe ha sempre replicato alle frecciate di Giancarlo Magalli chissà se lo farà anche questa volta o deciderà di lasciar correre.