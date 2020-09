Gabriel Garko fa coming out e poi dice “Non metterò i tacchi”

0 SHARES Condividi Tweet

Gabriel Garko ha deciso che era l’ora che la verità venisse fuori e, nonostante la sua vita privata riguarda solo lui, era comunque stanco di mentire e di sentire sul suo conto solo pettegolezzi e così, ha preso il coraggio a due mani , è entrato nella Casa del Grande Fratello e ha parlato con Adua , quella che per anni hanno fatto credere fosse la sua fidanzata e le ha letto una lettera dal contenuto molto forte ma con un solo messaggio molto chiaro: la verità deve sempre trionfare.

Le reazioni dopo il coming out di Gabriel Garko.

Il momento tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco è stato molto toccante ed è arrivata ai telespettatori la fatica di Garko nel mettersi così a nudo.

Gabriel Garko è stato coraggioso e vero ma esserlo gli è costata tanta fatica perché ci sono stati dei passaggi della lettera che , leggerli, per lui è stato faticosissimo. Dopo, i social sono esplosi e tutti o quasi hanno apprezzato l’essere vero di Gabriel. Invece, dalla casa del Grande Fratello è arrivato un siparietto che voleva essere comico ma che in realtà è stato abbastanza offensivo, proprio da Tommaso Zorsi che, al contrario avrebbe dovuto capire la sofferenza di Garko.

Tommaso Zorsi , imitando la D’Urso ha detto: “Benvenuti ad una nuova puntata! Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?”

Zorsi, nel fare questa imitazione ha anche indossato i tacchi.

Pronta la risposta di Gabriel, molto simpatica che, per nulla offeso, ha detto: “Un grazie speciale…..perché ora grazie al vostro sostegno ri-imparerò a camminare con altre gambe…..e non ho detto tacchi…. (per i più maligni)”.

Sui social è anche intervenuto Cristian Imparato che, a difesa di Garko e contro Zorsi ha commentato così: “Sai cosa, la gonna per sfortuna di qualche oca non potrebbe mai starti, falla mettere alle pettegole. Il tè gay è servito”.

La presa in giro di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini

Dopo il coming out di Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno messo su un siparietto che non è affatto piaciuto al mondo dei social. I due, hanno fatto un’imitazione del momento in cui si sono incontrati Garko e Adua e li hanno imitati , ridicolizzandoli, prendendo in giro tutta la loro sofferenza e il loro dolore. I social si sono rivoltati contro e chissà se Signorini durante la puntata di domani, luned’ 28 settembre dirà qualcosa.