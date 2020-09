Albano, le parole di Romina su di lui: “Quanto mi ha amata e viziata”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e Romina Power continueranno a far parare di loro come coppia per sempre.

L’esempio che hanno dato di loro come coppia innamoratissima prima e famiglia felice dopo è stato più forte di tutto quello che è accaduto dopo, che poco non è stato. Dopo che Albano e Romina si sono lasciati, a parte le lunghe guerre nelle aule dei Tribunali, ci sono stati anche due figli che Albano ha avuto da un’altra donna, Loredana Lecciso e anche l’essere diventati nonni da quando Cristel ha avuto due bambini. Ma, nonostante tutto questo, Albano e Romina rimangono nell’immaginario collettivo, la coppia più romantica e invidiata che in Italia ci sia mai stata.

Albano ora vive con Loredana Lecciso ed è felice

Dopo una lunga storia anche abbastanza travaglia con la donna che gli ha dato altri due figli Jasmine e Bido , Loredana Lecciso, Albano sembra aver ritrovato una nuova serenità accanto a lei anche se, pare, che i figli di primo letto non abbiano mai approvato questa scelta. Albano, infatti, ha raccontato che durante il lockdown e la convivenza forzata, ha ritrovato una nuova armonia con la Lecciso e ora sono più sereni che mai. Durante l’estate appena trascorsa si è anche vociferato di un possibile matrimonio ma Albano ha smentito con tutte le sue forze e ha detto che non intende più sposarsi ma ha anche ribadito che con la Lecciso sta molto bene.

Romina Power dice di Albano “Mi ha tanto amata e viziata”

A parte la parentesi in cui Albano e Romina erano davvero ai ferri corti, subito dopo la separazione, da qualche anno hanno ritrovato un’armonia di coppia anche se solo artistica ma hanno, comunque, imparato a rispettarsi e quando uno parla dell’altro ha sempre buone parole. Tanto che non ha stupito ciò che ha detto Romina Power a proposito dei tempi del loro matrimonio felice: “Al Bano mi ha viziata molto, sguazzavo in tutte le attenzioni di un uomo che mi dimostrava l’amore in quel modo così spontaneo”.

Romina Power ha anche detto che non vuole più nessun uomo accanto a se e ha dichiarato: “Ho capito che dovevo lavorare su me stessa per non avere bisogno di nessuno, io penso di continuare la mia vita da sola. Penso che non potrei più vivere con un altro uomo. Non ho più il tempo e la pazienza da dedicare a un altro compagno”.