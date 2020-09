Emergenza Covid-19, viaggia da Milano in treno con febbre altissima e polmonite, ricoverato nel reparto di malattie infettive

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo con la febbre altissima ha deciso comunque di mettersi in viaggio e di partire da Milano in treno. L’uomo, una volta arrivato a Cosenza in Calabria, per l’aggravarvi della situazione è stato ricoverato all’ospedale dell’Annunziata.

Subito sottoposto al test è risultato essere positivo.

L’uomo ha una polmonite bilaterale, diagnosticata grazie a un esame radiologico ed è ora ricoverato al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Cosenza.

L’uomo è originario di Busto Arsizio ma di origini calabresi. L’asl di Cosenza sta cercando di risalire alla catena dei contatti dell’uomo.