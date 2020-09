Albano, il figlio Yari si è fidanzato con una ragazza identica alla mamma

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e Romina sono, nell’immaginario collettivo, la coppia per eccellenza e, nonostante tutto quello che è accaduto, i dolori, la separazione, un’altra compagna e altri due figli, Albano lo si immagina sempre accanto a Romina, si ha sempre l’idea che la moglie sia ancora Romina Power.

E così la vedono certamente i figli di primo letto mentre Loredana Lecciso, l’attuale compagna, è più che sicura dei fatti suoi e vive accanto ad Albano, dopo il lockdown in modo estremamente sereno, convinta dei suoi sentimenti ma anche di quelli di Albano.

Yari Carrisi non ha mai accettato Loredana Lecciso

Il gossip ha sempre sostenuto che Yari, legatissimo a mamma Romina non abbia mai accettato la figura di Loredana accanto al padre e che, durate l’estate appena trascorsa, abbia addirittura osteggiato il matrimonio che poi non si è più organizzato. Durante una cena a cui hanno partecipato tutti e cioè sia Romina Power , Yari, la nuova fidanzata ma anche Loredana e Albano che si è tenuta a Cellino San Marco e che sarebbe dovuta essere di riappacificazione, Yari ha fatto un video che poi ha postato in rete dove Loredana non appare mai.

Yari si è fidanzato con una ragazza identica alla mamma

Yari Carrisi si è fidanzato e la compagna, Thea Cardi è proprio uguale fisicamente alla mamma.

Yari ha detto: “Mio padre e mia madre sono stati una coppia talmente potente, powerful, per usare il cognome di lei, che è difficile uscire fuori da quella luce”.

E poi ha aggiunto: “Sono il simbolo della coppia e chi vuole trovare una somiglianza con noi si ritrova una strada asfaltata”.

E Thea Cardi, che condivide a pineo il pensiero di Yari aggiunge: “La storia che hanno avuto i suoi genitori è un dono, quindi è bello poter essere loro amici”

E Yari: “ … Se volete davvero paragonarci a mio padre e a mia madre allora facciamo alla coppia degli anni 60-70, prima di Felicità, quando tra loro c’era collaborazione vera, scrivevano pezzi insieme, musica di alta qualità che in Italia non ha mai preso piede, ma all’estero sì: penso ad album come Atto I, 1978, Aria pura. Erano dei veri spiriti liberi”.

Yari ha rilasciato un’intervista al Corriere e ha detto: “Non è che vorremmo cantare i pezzi di Al Bano e Romina, è che vorremmo cantare ‘con’ Al Bano e Romina. Stiamo aspettando di trovare il pezzo giusto, che ci veda coinvolti anima e cuore, al di là di un ritornello”.

Mentre Thea Cardi sottolinea: “Quando hai un diamante prezioso lo vuoi dare alle persone giuste con il messaggio giusto. Con Romina abbiamo già cantato insieme Don’t Worry, Be Happy: un testo spensierato con un messaggio spirituale. Per noi è importante utilizzare, in senso buono, la nostra unione per trasmettere un messaggio che alzi il livello di coscienza degli altri. Per me Romina è una cara amica, una donna meravigliosa, un esempio di donna cara e amorevole con la quale condivido l’interesse per la spiritualità”.

A proposito del loro amore Yari spiega: “Noi siamo insieme da molte vite. Il nostro è un reincontro, ci siamo ritrovati. E abbiamo deciso di condividere un lungo pezzo di strada”.

Yari da qualche dettaglio in più del loro incontro: “A maggio avrei dovuto filmare la puntata zero ma poi è successo quello che è successo e così mi sono messo a cercare persone in Italia da includere nel progetto. Su Internet ho trovato Thea, che ogni giorno faceva un’ora di diretta. Ho aspettato che venisse per un concerto in Puglia e sono andato a sentirla con mia madre”.