Emergenza Covid-19, bollettino ufficiale di oggi, stabile il numero di contagi (1.648), ma aumentano i morti (24), preoccupa la situazione in Campania

0 SHARES Condividi Tweet

Diramato il nuovo bollettino dei contagi in Italia. Secondo quanto riferito i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.648.

Sono stati effettuati più di 90 mila tamponi, 40 mila in più di ieri. In aumento le persone decedute che in un solo giorno sono 24 rispetto alle 16 di ieri.

In Italia sono stati contagiati dal Covid-19 313.011 persone. Il più alto numero di contagi è stato registrato oggi in Campania con 286 persone positive e in Lazio con 219.

La Lombardia oggi ha registrato 203 contagi.

Nessuna regione in Italia non ha registrato contagi.