Emergenza Covid-19, il Sindaco di Bari Antonio Decaro “In città sono 398 i positivi, bisogna evitare assembramenti”

Il Primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, ha fatto il punto della situazione in città. Il Sindaco ha voluto rendere noto che nel capoluogo pugliese sono 398 le persone attualmente positive.

Decaro ha detto che “Sono tanti i casi ma non si è registrato un forte aumento dei positivi”.

Il primo cittadino di Bari ha voluto rimarcare che è importantissimo mantenere le distanze e evitare gli assembramenti.

Decaro ha fatto una raccomandazione ai genitori degli alunni: “Non c’è bisogno di accompagnare i figli a scuola in due o tre persone basta un solo genitore. Evitiamo gli assembramenti”.

Il Sindaco ha poi parlato anche su come gestire l’afflusso in Fiera del Levante: “Il biglietto si acquista online non c’è bisogno di mettersi in fila alle biglietterie”.