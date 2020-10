Domenica In, Mara Venier tensione con la Lucarelli, la Venier “Selvaggina, lo so che …”e la Lucarelli le ha risposto “Marona, questo è un insulto”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier, ieri domenica 4 ottobre come tutte le domeniche era al timone della sua trasmissione Domenica In. La Venier, che è seguitissima, aveva come ospiti, tra gli altri, i concorrenti di “Ballando con le stelle” che quest’anno, come in realtà ogni anno stanno molto facendo parlare di sé.

Raimondo Todaro e Elisa Isoardi sono una coppia o no

Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, quest’anno stanno facendo sognare perché, oltre ad essere una coppia sullo schermo, in tanti sperano che siano una coppia anche fuori perché la gente, insieme , li vede molto bene.

Raimondo Todaro, dopo la prima puntata è stato ricoverato e operato per un’appendicite. Il sabato successivo non è potuto andare in trasmissione a ballare e la Isoardi ha ballato da sola: ieri era ospite da Mara Venier dove c’era anche Platinette che l’anno scorso ha ballato in coppia proprio con Todaro e allora la Venier ha scherzato sul peso di Platinette e ha chiesto a Todaro se non sia stato proprio ballare con Platinette che gli ha fatto venire l’ernia e anche Platinette ha riso divertito.

Mara Venier ha detto a Todaro: “Raimondo, ma come facevi a ballare con Platinette? Forse è allora che ti è venuta l’ernia?”

Mara Venier vuole far fare pace a Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini

Sabato sera durante la puntata di “Ballando con le stelle”, come al solito, c’è stata una lite molto accesa tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli.

La Lucarelli, dopo il ballo della Mussolini ha accusato quest’ultima di essere una “vaiassa” ma non per come ha ballato ma per come lei è nella vita e la Mussolini si è molto offesa.

Infatti, la Mussolini ha replicato che il termine è offensivo e che la Lucarelli si deve limitare a giudicare il ballo e a non andare oltre.

Dopo di che la Mussolini si è tolta la mascherina su cui era disegnato un divieto di sosta e l’ha lanciata sul banco della Lucarelli che le ha detto: “Riprenditela, non è igienico fare così”.

Domenica poi la Venier ha ospitato la Lucarelli nella sua trasmissione e ha provato a far fare pace a lei e alla Mussolini ma la Lucarelli non aveva alcuna intenzione e allora la Venier ha detto: “Selvaggina, no Selvaggina no, Selvaggia, siamo amiche dai. Lo so che poi dici che sono una selvaggina…”.

Ma la Lucarelli pronta ha risposto: “Lo sai che è un insulto? Marona che devo fare devo già replicare? Devo litigare anche la domenica?”.