Storie italiane, Guillermo Mariotto prima entra in ritardo e poi gli squilla il telefono, gelo in studio, la reazione di Eleonora Daniele

Il programma mattutino “Storie italiane” condotto dalla bravissima e neo mamma Eleonora Daniele va a gonfie vele perché il pubblico ama sia il programma che la conduttrice e da diversi anni riscuote un grande successo di pubblico.

Eleonora Daniele è sempre molto accogliente con i suoi ospiti, garbata e rispettosa e chi va da lei racconta di sentirsi sempre molto a proprio agio.

Guillermo Mariotto arriva in ritardo, Eleonora Daniele è in imbarazzo

Oggi, 5 ottobre nel salotto di Eleonora Daniele era previsto come ospite Guillermo Mariotto, che è giurato da quando è cominciata la trasmissione “Ballando con le stelle”.

Mariotto, presentato, non arrivava e allora Eleonora Daniele ha lasciato l’inquadratura per andare a cercarlo.

Poi, tornata in video ha detto: “Allora, è un gag. Io devo dire a Mariotto che è arrivato in ritardo, perché Mariotto è arrivato davvero in ritardo“. Quando finalmente è arrivato, appena si è seduto, gli è squillato il telefonino. Dunque, Mariotto, prima di entrare in trasmissione, non si era preoccupato minimamente di spegnere il telefonino. Eleonora Daniele era visibilmente in imbarazzo, per quanto abituata al modo d fare sempre molto originale di Mariotto. Lui , appena il telefonino ha squillato, ha detto: “Scusate, è per lavoro“.

Lo studio si è gelato perché è parso a tutti poco opportuno andare in video senza preoccuparsi di spegnere il telefonino.

A “Ballando con le stelle” la giuria è molto agguerrita

A “Storie italiane” si è parlato di “Ballando con le stelle” e il pubblico, sia quello da casa che quello in studio, sa molto bene quanto sia agguerrita la giuria che è composta da Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e appunto Guillermo Mariotto, mentre la presidentessa è Carolyn Smith. Quest’anno la guerra è aperta tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Se da una parte la Lucarelli , spesso, come è sua abitudine và anche giù molto pesante, dall’altra la Mussolini non le manda certo a dire. Durante l’ultima puntata, quando la Lucarelli ha apostrofato la Mussolini “vaiassa”, Alessandra si è molto offesa e ha invitato la giurata di parlare solo di ballo e non di quello che sta attorno alla sue persona.

Pare, infatti, che la Lucarelli non riesca a separare la donna Mussolini dalla ballerina Mussolini. Cosa che Alessandra la incita a fare ad ogni puntata.