Forum con Barbara Palombelli, giudice : “Lei è gay o ha tendenze normali?”, il pubblico non crede alle proprie orecchie

0 SHARES Condividi Tweet

Forum è una trasmissione della fascia dell’ora di pranzo, ormai storica delle reti Mediaset e, in particolare di Canale 5.

La trasmissione che ha avuto diverse conduttrici, da Rita Dalla Chiesa a Paola Perego a, ora Barbara Palombelli, piace tantissimo e anche se a volte chi appare in video sono attori che impersonano i protagonisti che non sono voluti comparire in tv, la trasmissione è, comunque, assolutamente realistica e piace molto. Il riscontro di pubblico, da sempre, è ottimo e gli ascolti premiano la professionalità di chi conduce, attualmente la Palombelli, ma anche di tutti i giudici che si alternano nelle varie cause e di tutto il cast in generale.

Barbara Palombelli e il suo modo di condurre

Barbara Palombelli, bravissima giornalista che alle 21.00 conduce anche su retequattro “Italia sera” è alla conduzione di Forum già da diversi anni e ha succeduto un’altrettanta bravissima giornalista Rita Dalla Chiesa. Rita Dalla Chiesa, in più occasioni, ha manifestato tutto il suo amore per Forum che ha condotto accanto a Fabrizio Bracconieri per tanti anni.

Barbara Palombelli piace tanto perché riesce ad avere il giusto distacco dalla situazioni e, dunque ad analizzarle con estrema obbiettività ma, nello stesso tempo, si lascia coinvolgere dalle emozioni, tanto che a volte si commuove anche e regala anche aneddoti personali inerenti la varie situazioni che si vivono in trasmissione e che, magari, anche lei ha vissuto sulla sua pelle.

La frase choc del giudice a un contendente: “È gay o ha tendenze normali?”

Oggi a Forum un giudice, durate un processo, ha pronunciato delle frasi davvero sconcertanti che hanno lasciato i telespettatori a bocca aperta.

Il giudice Gianfranco D’Aietti di Forum a un ragazzo che era uno dei contendenti ha chiesto: “Fidanzatine non ne ha avute fino ad ora. Lei però ha tendenze normali? Non fa outing, non ritiene di essere gay?”

Il ragazzo, Raffaele aveva detto che gradiva molto di più occuparsi della casa aiutando la mamma che stare con il padre e poi aveva detto anche “non mi sento all’altezza di avere una donna accanto”.

In molti hanno ritenuto che il giudice Gianfranco D’Aietti andrebbe allontanato dal programma per aver pronunciato quella frase di una gravità inaudita.

Vedremo cosa accadrà domani in trasmissione e se Barbara Palombelli riterrà di commentare in qualche modo ciò che è accaduto dopo il polverone che quella frase ha alzato.