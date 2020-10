Mara Venier a Domenica In ospiterà Maria De Filippi, Maurizio Costanzo decide di dire cosa ne pensa

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier, alla conduzione di Domenica In registra sempre ascolti clamorosi. Mara Venier piace perché è una donna vera che si racconta nella sua semplicità di ottima cuoca, nonna felice, mamma orgogliosa e non smette mai di ripetere a tutti i suoi ospiti che ciò che c’è di più importante al mondo è la famiglia, il lavoro è importante ma le emozioni che dà la famiglia sono uniche. La gente apprezza, la ama e la segue.

Mara Venier e la conduzione di Domenica In ai tempi del covid

Mara Venier viene da un anno di lavoro che l’ha molto provata.

Infatti, da marzo dell’anno scorso, a causa del covid, per lei è stato molto difficile andare in onda perché la paura del contagio e la difficoltà di portare avanti una trasmissione l’ha messa a dura prova.

Lei ha raccontato che ha pianto tanto da sola in camerino ma poi andava in onda e regalava sorrisi, informazione e collegamenti con gli ospiti, ognuno da casa propria che, a volte, erano difficoltosi, le linee non erano stabili, le voci andavano e venivano, i collegamenti si interrompevano per non parlare anche della gente che era in studio in numero ridotto.

Ma Mara Venier, con la professionalità che la contraddistingue, ha tenuto duro ed è arrivata fino alla fine della programmazione.

Mara Venier avrà ospite a Domenica In Maria De Filippi

Un grande desiderio di Mara Venier, da tempo, è quello di avere ospite da lei Maria De Filippi con la quale è molto amica. Mara Venier ha raccontato che, quando nessuno più la chiamava a lavorare è stato per lei un momento bruttissimo che è conciso con la morte della mamma a cui lei era legatissima.

Il momento era molto buio e di lei si è ricordata Maria De Filippi che l’ha voluta come “giudice popolare” a “Tu si que vales”. Sulle prime lei era titubante ma poi ha accettato e da lì è iniziata la sua rinascita professionale e umana. Oggi Mara Venier vorrebbe Maria De Filippi ospite da lei e dopo il primo tentativo andato male, ora pare che le due donne potranno incontrarsi nel salotto di Domenica In e chiacchierare come due grandi amiche quali soni. Anche Maurizio Costanzo ha voluto commentare questo incontro che avverrà e ha detto a questo proposito: “Mara fa bene a portare l’amica Maria a Domenica In … accogliere un personaggio della concorrenza non fa male a nessuno. Anzi, a volte può essere un vantaggio per chi ospita”.