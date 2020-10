Grande Fratello Vip, stasera nella Casa per la Gregoraci “arriva” Flavio Briatore …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella “Casa del grande fratello” stasera ne vedremo delle belle. In effetti, tante cose sono già accadute, dalle rivelazioni di Adua Del Vesco all’outing di Gabriel Garko fino alle liti tra i vari inquilini.

Stasera per Elisabetta Gregoraci arriverà una lettera di Flavio Briatore

Flavio Briatore da fuori la casa sta seguendo, pare anche con molta attenzione, come si sta comportando la ex moglie e dall’intervista rilasciata non è assolutamente contento. La Gregoraci nella casa si è lamentata con Matilde Brandi di come ha vissuto da sposata e dei sacrifici che ha dovuto affrontare e Briatore, di rimando, ha dichiarato che, se i sacrifici sono vivere in un casa di 1000 mq, avere un autista e aerei privati può anche rinunciarvi.

Quando lei ha letto queste dichiarazioni è andata su tutte le furie e ha detto che “Signori si nasce non is diventa… ora io vomito di tutto”.

La lettera di Briatore

Stasera nella “Casa del grande fratello” Alfonso Signorini leggerà alla Gregoraci una lettera scritta da Flavio Briatore e a lei indirizzata.

Non si sa il contenuto, dunque, non si sa se Briatore con questa lettera vorrà mettere fine a questa guerra a distanza o, al contrario, ha da dirle ancora molte cose negative e accuse.