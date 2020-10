Lorella Cuccarini fuori dalla televisione e Maurizio Costanzo dice: “Avrebbe dovuto evitare di …”, i fan si rivoltano

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini, ormai è noto, è stata esclusa dai palinsesti Rai e, dopo un anno alla conduzione de “Vita in diretta” dove era piaciuta tantissimo, oggi si ritrova senza una trasmissione televisiva da condurre.

All’inizio si era pensato di affidarle la conduzione de “Lo Zecchino d’oro” ma poi, anche per quel programma, pare, che la Rai abbia fatto retromarcia e ora la Cuccarini sembra essere definitivamente fuori.

Infatti, rumors dicono che lo Zecchino d’oro sarà condotta da Mara Venier.

La lite tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini e Alberto Matano, in più di un’occasione, quando l’anno scorso hanno condotto insieme, in tandem “Vita in diretta” hanno litigato e questo è stato confermato, a posteriori, anche dallo stesso Matano che, invece, ha negato di essersi comportato da maschilista ed egocentrico, come lo ha definito la Cuccarini. E, se Matano ha rivendicato il suo ruolo di giornalista, la Cuccarini ha gridato ai quattro venti come si è sentita trattata.

Lorella Cuccarini ha, dunque, di mostrato di non avere peli sulla lingua, di dire sempre ciò che pensa e di non avere paura delle conseguenze.

Qualche giorno fa è stata anche attaccata da Tommaso Zorsi che , da dentro la “Casa del Grande fratello” ha detto di non sopportarla proprio perché, nonostante sia da sempre un’icona gay, lei è sempre andata contro le leggi a tutela dei gay. La Cuccarini, che di solito non replica mai sui social, questa volta è intervenuta e ha invitato Zorsi, appena sarà fuori dalla Casa, ad andare a prendere un caffè con lei per provare ad andare oltre le apparenze.

Vedremo come risponderà Zorsi quando potrà leggere i social.

Maurizio Costanzo dice la sua sul comportamento della Cuccarini

Maurizio Costanzo ha una rubrica della posta all’interno della settimanale Nuovo e lì una lettrice gli ha scritto un messaggio a proposito di come sia triste “Vita in diretta” senza Lorella Cuccarini e con Alberto Matano da solo: “Quanto è triste Alberto Matano! A La vita in diretta mancano i sorrisi di Lorella Cuccarini, o, comunque, di una persona solare che dia brio al programma”.

Prontamente Maurizio Costanzo ha risposto dicendo: “Non sono affatto d’accordo con lei. E’ vero che il sorriso della Cuccarini e la sua presenza spezzavano il ritmo al programma, ma Alberto Matano è capace di gestire al meglio i temi più seri e delicati, oltre che quelli leggeri. Per sua fortuna, la televisione offre mille alternative.”

Maurizio Costanzo ha voluto anche rilasciare alcune dichiarazioni su Lorella Cuccarini sul settimanale Chi Magazine e ha detto che non era il caso che la Cuccarini in tv parlasse di politica prendendo posizioni, e così ha dichiarato: “C’è un vecchio adagio che dice ‘Ognuno faccia il suo mestiere’. Lorella Cuccarini, donna di spettacolo e di grande talento, dovrebbe stare più attenta a quel che dice, soprattutto in Tv”