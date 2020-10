Ezio Greggio durissimo con Mediaset, “programmi vergognosi”, interviene Enzo Iacchetti

0 SHARES Condividi Tweet

Ezio Greggio è un volto amatissimo della televisione e il pubblico da casa si è abituato a vederlo dietro il bancone di “Striscia la notizia” accanto al suo storico amico collega Enzo Iacchetti.

I due formano, un duo, appunto formidabile e nonostante abbiano dichiarato, sia insieme che separatamente, di non essere amici nella vita, di cenare insieme qualche volta durante i mesi in cui conducono Striscia e poi di sentirsi solo per farsi gi auguri a Natale e ai rispettivi compleanni, l’intesa tra loro è, comunque, sempre al top e, quando conducono insieme sembrano divertirsi per primi loro.

Ezio Greggio ha rilasciato alcune durissime dichiarazioni su Mediaset

Ezio Greggio, nonostante lavori per Mediaset ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti sui programma della rete per la quale lavora.

Infatti, Ezio Greggio ha dichiarato così in occasione di un’intervista rilasciata al Secolo XIX: “Detesto l’abbassamento di contenuti, basta con questi disgraziati buttati su un’isola o dentro una casa”.

“Credo sia una roba vergognosa e continuerò a dirlo: per forza poi il pubblico ti lascia e si cerca i film su Netflix” e poi ha aggiunto che la sua è “una critica costruttiva verso un’azienda a cui voglio molto bene”.

E poi, ancora: "Amo la tv rispettosa, fatta con autori, conduttori e professionalità. Detesto i reality e lo schiacciamento al basso che sta facendo Mediaset non mi piace assolutamente. Quest'estate la replica della mia La sai l'ultima? ha ottenuto il 10% di share offrendo due ore di divertimento sano e nobile

L’intervento di Enzo Iacchetti

Queste dichiarazioni rilasciate da Ezio Greggio hanno abbastanza stupito perché è sembrato strano che abbia criticato proprio la rete per la quale lavora e allora qualcuno ha pensato che dopo 30 anni si fosse rotto il sodalizio tra Greggio e Mediaset.

A “Un giorno da pecora” Giorgio Lauro e Geppi Cucciari hanno telefonato a Enzo Iachetti per chiedere notizie al riguardo di un abbandono di Mediaset da parte di Greggio e allora Iacchetti ha conttattato telefonicamente Ezio Greggio il quale ha spiegato che continuerà a condurre Striscia e a lavorare per Mediaset e ha spiegato così: “Non ho mai avuto la tentazione di lasciare Striscia la notizia. Io e Antonio Ricci siamo i ministri di questa che ormai è un’istituzione. Mi diverto molto, da 33 anni: l’affetto è sempre stato immenso e il pubblico non va mai tradito, va amato e rispettato.”

Presto Greggio sarà a cinema con con la commedia “Lockdown all’italiana“.

Il nome del film e la locandina avevano fatto storcere il naso a molti perché non era piaciuta l’ironia su una pandemia così devastante che ci sta affliggendo e allora Greggio ha detto: “Il problema e che gli attacchi sono arrivati da quattro gatti via social, il nascondiglio di persone vili, che vivono coperte da pseudonimi”.