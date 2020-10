Maurizio Costanzo fuori di sé, senza mezzi termini contro la collega: “Sei una raccomandata”.

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo lo conosciamo come un giornalista serio, competente e anche molto ironico. Ha trascorso anni a condurre una trasmissione meravigliosa “Maurizio Costanzo show” che tutti seguivano nonostante l’ora tarda. Forse il “Maurizio Costanzo show “ è stato il primo salotto televisivo al quale tutti ambivano di andare e che ha sfornato talenti davvero ineguagliabili. Maurizio Costanzo ha sempre elogiato i grandi artisti riconoscendo loro tutto il valore così come ha anche bacchettato, anche in diretta, qualche volta mettendo in imbarazzo, alcuni ospiti.

Maurizio Costanzo è furioso con una collega perché ,a suo dire, gli sta togliendo ascolti

Dopo il lunghissimo periodo che l’ha visto sulle reti Mediaset, ora Maurizio Costanzo, da qualche anno è approdato in Rai dove conduce “S’è fatta notte”.

Questo programma, nonostante anche in questo caso vada in onda la sera molto tardi riscuoteva un buon successo in termini di ascolti ma, secondo Maurizio Costanzo, da quando è preceduto da un programma condotto dalla giornalista Monica Maggioni, ex presidente Rai, Settestorie i suoi ascolti sono calati.

Le dichiarazioni durissime di Maurizio Costanzo contro Monica Maggioni

Costanzo ha detto: “Fino a che venivo preceduto da Fabio Fazio e Franco Di Mare “S’è fatta notte” vantava ottimi risultati. Ora, invece, devo aspettare la Maggioni che dura troppo, finisce tardi e mi lascia pochissimo pubblico, facendomi perdere ascolti.”

E poi Costanzo ha aggiunto: “Una vecchia regola Rai prevede che non si facciano i promo ai programmi di seconda serata. Ma, chissà perché, ciò non vale per la Maggioni. Io non capisco perché un’ex presidente della Rai debba tornare a condurre un programma. È come se l’amministratore delegato della Michelin, finito il suo mandato, si metta a vendere gomme in officina. È un’anomalia tutta italiana e degli ultimi anni: oltre alla Maggioni, c’è pure la Annunziata. A questo punto proporrei una rubrica fissa: “Ex presidenti parlano”.

E poi, a proposti del taglio di Settestorie che, secondo Costanzo, non è giornalistico ma politico e delle passeggiate per Roma che conte va insieme alla Maggioni, dice: “Conte aveva forse voglia di una passeggiata per Roma, ma la prossima volta si cerchi altre accompagnatrici”.

E, infine ha concluso: “La Maggioni cerchi di essere più breve o, ancora meglio, cambi rete e giorno. Magari vada su RaiDue o Raitre, al martedì, al mercoledì, ma mi lasci vivere in pace… Con la speranza che anche Foa, concluso il mandato, non pensi a sua volta, da ex presidente, di fare un programma”.