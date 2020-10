Ogni Mattina, Ornella Muti: « Celentano ha tradito Claudia Mori con me perché lei stava con …»

0 SHARES Condividi Tweet

Ornella Muti e Adriano Celentano hanno sbancato i botteghini quando, negli anni ottanta hanno girato insieme alcuni film cult: “Il bisbetico domato”, “Innamorato pazzo”.

Che tra i due ci fosse stato del tenero il quel periodo si vocifera da tempo ma nei mesi scorsi e, precisamente nel mese di agosto è stato lo stesso Adriano Celentano a dirlo a chiare lettere: tra lui e Ornella Muti c’è stata una passione travolgente e lui, per la Muti ha tradito la bellissima moglie, Claudia Mori.

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli ospiti a “Ogni mattina” svelano la verità

Ornella Muti e la figlia Naike sono state ospiti, in collegamento da casa loro, con la trasmissione condotta da Adriana Volpe “Ogni mattina”.

Naike Rivelli ha chiesto alla mamma: «Perché Adriano Celentano secondo te si sentiva così solo?». E Ornella Muti: «Perché lei stava da qualcun altro, o almeno così dicevano».

E così Naike Rivelli ha spiegato: «È successa questa cosa con mamma perché evidentemente nella famiglia Celentano non erano così felici».

E Ornella Muti ha voluto aggiungere: «Ero in crisi con mio marito, ci tengo a dirlo perché non voglio passasse per un… visto che è stato un uomo molto importante nella mia vita.”

Quindi Ornella Muti ha rivelato qualcosa che nessuno sapeva: “Adriano Celentano si sentiva solo perché Claudia Mori stava da un altro”.

E poi Naike Rivelli ha detto anche: “Entrambi avrebbero dovuto portare questo segreto nella tomba. Da quello che ricordo io ad un certo punto a me è stato detto che non era la cosa giusta e mamma se n’è andata a gambe levate. Non hai avuto conferma, adesso la conferma è arrivata da parte del signor Celentano e la signora Claudia Mori perché mamma non avrebbe mai aperto bocca… Noi stiamo solo mettendo i puntini sulle i”.

E, ancora: “Per sapere come è andata forse dovreste chiedere ai Mori e ai Celentano che ne hanno parlato molto e forse aprono le loro porte e vi raccontano tutto».

La reazione di Naike Rivelli alla rivelazione di Adriano Celentano

Quando nel mese di agosto Adriano Celentano ha voluto rivelare di aver tradito la moglie Claudia Mori con Ornella Muti, Naike Rivelli non l’ha presa bene e ha commentato così: «Ringrazia mamma invece di sputare sul passato»

E poi: «Trovo che tirare fuori gli scheletri dagli armadi, dopo anni e anni di silenzio, senza consultarsi con i diretti interessati, sia di cattivissimo gusto. Penso inoltre che sia un modo davvero poco cristiano e denigrante usare questo tipo di argomento per far parlare di sé e apparire su tutte le testate giornalistiche. Puoi avere tutti i soldi e i follower che vuoi, ma la classe rimane sempre la classe e non è per tutti».