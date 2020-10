Pierluigi Diaco, Tommaso Zorzi durissimo contro di lui: “Io so perché gli hanno chiuso il programma … dice cose agghiaccianti”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco, dalla settimana prima del 4 settembre, data in cui la Rai aveva deciso che il suo programma “Io e te” non sarebbe più andato in onda, ha dovuto chiudere la trasmissione per un caso di covid. Già al pubblico dispiaceva tantissimo che la trasmissione chiudeva il 4 settembre perché piaceva tantissimo ma poi, poi la chiusura anticipata ha davvero dispiaciuto tutto. Il prima a essere rimasto male è stato proprio Diaco che, però, ha anche spiegato che il protocollo Rai in caso di covid è molto rigido e, nonostante lui abbia sperato fino all’ultimo che il programma sarebbe ricominciato almeno per salutare il suo pubblico, ciò non è stato possibile perché non sono arrivati per tempo i risultati che attestavano la negatività al covid.

Pierluigi Diaco attaccato con molta durezza da Tommaso Sorzi

Tommaso Sorzi, dalla Casa del grande fratello ha attaccato con estrema durezza, avendo man forte anche da Maria Teresa Ruta e dalla contessa De Blank, Pierluigi Diaco per il suo modo di fare. Tommaso Sorzi, prima lo ha imitato, prendendolo in giro e poi di lui ha detto: “Uno che ha fatto delle figure orrende è… com’è che si chiama? Quello gay e sposato, che faceva il programma estivo. Pierluigi Diaco! Lui è di un antipatico, amore sono usciti dei video assurdi”.

E poi: “Tipo in uno lui parla della vita della sua ospite e dice ‘lei ha tre figli’, la donna lo corregge ‘ma veramente ne ho due’ e lui sbotta ‘ma vuoi condurre tu? No, perché se vuoi condurre tu accomodati’. Vi giuro, ma incavolato nero”..

E, ha anche aggiunto: “Oppure in diretta sclera ‘hey voi dietro silenzio, perché qui stiamo lavorando’. Gli hanno chiuso il programma. Lui è di un’antipatia folle. Dice delle robe agghiaccianti, ma non avete visto cosa ha fatto con Corinne Clery. Una roba che tu lo guardi e ti viene male e ti chiedi perché. Nel suo programma, con i suoi ospiti tratta male tutti. Li invita, gli rode il cu** che son venuti, li tratta malissimo, una roba”.

Infine, ha aggiunto: “Dovrebbe venire a fare il GF Vip per ripulirsi l’immagine”.

Le dichiarazioni di Maria Teresa Ruta e della contessa De Blank

Anche Maria Teresa Ruta e la contessa De Blank sono state d’accordo con Sorzi a proposito di Diaco e Maria Teresa Ruta ha detto: “Il programma gliel’hanno chiuso per un brutto litigio che ha avuto alla radio con la conduttrice. Ha avuto questo brutto litigio al mattino e il giorno dopo hanno chiuso il programma. Poi il giorno dopo ancora hanno parlato di un caso di Covid e quindi non so. Lui è tipo ‘sei ospite tu, ma prendo la chitarra e suono io’”; mentre la De Blank: “Comunque sono d’accordo con te, assolutamente d’accordo. Infatti, gli hanno chiuso la trasmissione”.