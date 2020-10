Al Bano, Yari fa una battuta sul padre e Roberto Alessi lo stronca: “Per fortuna che …”

0 SHARES Condividi Tweet

La famiglia Carrisi, nel bene e nel male fa sempre parlare di sé. Dopo la riconciliazione, almeno artistica tra Albano e Romina Power, in tanti hanno sperato che i due tornassero coppia ma Albano sul punto è stato chiarissimo: ha amato immensamente la moglie, Romina Power, le vuole bene la rispetta ma ha messo un punto e ha ricominciato con Loredana Lecciso che, comunque , non intende sposare.

Albano e il rapporto con Loredana Lecciso

Loredana Lecciso è sempre stata al fianco di Albano, nei momenti più belli e in quelli meno belli e, entrambi, hanno racco tato che durate il lockdown si sono scoperti ancora molto vicini. Infatti, la vicinanza forzata, invece che farli litigare e allontanare, li ha fatti scoprire ancora innamorati tanto che durante l’estate appena trascorsa si pensava che addirittura i due potessero convolare a nozze. I figli di primo letto di Albano, però, con in testa Yari, pare che si siano opposti con tutto loro stessi e Albano ha fatto sapere che non ci sarà nessun matrimonio. Probabilmente Loredana sarà rimasta dispiaciuta di questa decisione, forse lei ci sperava ancora ma in ogni caso è la mamma di due figli di Albano, Jasmine e Bido e per lei va anche bene così. Jasmin sta muovendo i primi passi nel mondo della musica e i genitori si sono detti, entrambi, molto orgogliosi.

Yari fa una battuta su Albano e Roberto Alessi prende le difese del cantante

Yari Carrisi lavora nel campo musicale ma è molto lontano dal genere di Albano. Durante un collegamento con Vita in diretta condotto da Alberto Matano, gli è stato chiesto se abbia voglia di andare a Sanremo e Yari ha risposto con una battuta sul padre che non è piaciuta tanto.

Infatti, Yari ha detto: “Non posso mai andare perché ci va sempre mio padre“.

Qualche giorno dopo, il giornalista Roberto Alessi, ospite di Adriana volpe a “Ogni mattina”, ha commentato la battuta di Yari: “Dovrebbe imparare a dire grazie a Dio per aver avuto un padre come Al Bano!“

E poi ha aggiunto: “Lui vuole andare al Sanremo con la sua ragazza Thea che è una ragazza olistica e vegana e si è lamentato che ci va sempre suo padre” e poi Alessi ha concluso così: “Fortunatamente va l’altro” alludendo ad Albano.