Albano a proposito di Yari e della nuova fidanzata “Sembrano me e Romina” e poi lancia una frecciata a Loredana

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi non perde di vista i figli che ha sempre seguito, anche se da lontano, per lasciar loro la sensazione di libertà e di essere artefici del proprio destino.

Albano ha sempre dichiarato, come è giusto che sia, che per lui non c’è alcuna differenza tra i figli di primo e di secondo letto e che li ama tutti allo stesso modo.

Yari si è fidanzato e Albano rilascia alcune dichiarazioni

Yari, dopo una storia che sembrava importante con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, ha conosciuto un’altra ragazza di cui si è innamorato follemente, Thea.

La ragazza è una cantante olistica che è piaciuta tantissimo a mamma Romina.

Da quando si sono conosciuti e innamorati il mondo del gossip si è scatenato dicendo che Yari e Thea sembrano Albano e Romina e anche i diretti protagonisti sono stati daccordo.

Anche Albano, che di solito è molto schivo e poco avvezzo a parlare di sé e della sua famiglia ha detto in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”: «A mio figlio Yari e alla sua fidanzata Thea auguro l’amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi».

Albano ha poi parlato della nuova esperienza che lo aspetta in coppia con la figlia Jasmine: sarà coach a «The Voice senior» che andrà in onda dal mese di novembre.

A questo proposito ha detto: «Non vedo l’ora! Anche se torno un po’ mogio dalla Spagna, dove mi sono esibito per Antena 3: senza pubblico, con le mascherine e le distanze, sembrava più uno studio medico che un set televisivo».

Albano lancia una frecciatina a Loredana

Durante l’estate appena trascorsa si vociferava che Albano fosse in odor di matrimonio con Loredana Lecciso ma poi non se ne è fatto più nulla. Albano è tornato sull’argomento e ha detto: «Io e Loredana siamo sposati mentalmente. Quando hai un “matrimonio di mente”, a cosa ti servono le carte, i timbri? Certo, potrei cambiare idea, ma poi dovrei convincere a Loredana a sposarmi. Anche lei è contraria alle nozze».

Chissà se Loredana replicherà ad Albano confermando quanto da lui dichiarato o smentendolo.

In ogni caso, è chiaro che nel prossimo futuro non ci sarà alcun matrimonio.