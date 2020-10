Selvaggia Lucarelli attacco durissimo a Gabriel Garko: “Gabriel Garko? Uno sfigato”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, giudice a “Ballando con le stelle” è una giornalista dalla penna affilata come una lama di coltello. La Lucarelli, che da giudice di Ballando quest’anno non sta dando tregua ad Alessandra Mussolini, con la quale arriva sempre a scontrarsi a muso duro, in questo ore ha detto la sua anche su Gabriel Garko e il suo outing fatto al Grande Fratello e poi ha regalato una lunga intervista a Silvia Toffanin nel suo salotto di “Verissimo”.

Vediamo cosa è accaduto.

La bomba lanciata da Dagospia

Nei giorni scorsi Dagospia ha lanciato una bomba sui social dove, pubblicando una foto con i volti oscurati ha scritto così a corredo: «Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani tanto da strizzargli il culo con cupidigia?».

E poi, ancora: “L’artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol. Le foto che pubblichiamo fanno parte di una serie di scatti rubati da un paparazzo qualche giorno fa, che sta girando tra i direttori dei mejo giornaloni e periodici. Chi pubblicherà per primo le immagini in chiaro, che sicuramente faranno molta cagnara?”

Tutti gli utenti sono partiti con il toto nome e i nomi che vanno per la maggiore sono quelli di Ligabue, Antonacci e Gabbani ma nessuno di questi è certo.

A questo punto, poiché da un po’ di giorni non si parla d’altro, Selvaggia Lucarelli ha scritto la sua.

Selvaggia Lucarelli “Garko è proprio uno sfigato”

Selvaggia Lucarelli per commentare ciò che sta accadendo e la notizia bomba lanciata da Dagospia ha scritto così a proposito di Gabriel Garko: ““Comunque Gabriel Garko è veramente sfigato, ci mette 30 anni per fare coming out e lo fa in tv e dopo una settimana sono tutti a parlare del presunto outing del cantante più famoso d’Italia”.

In effetti l’attenzione è ora concentrata tutta sul nome di questo famosissimo cantante italiano che, proprio perchè insospettabile porta nella direzione di Ligabue anche perché quello di Dagospia sembra un indizio quando nel post parla di ”cagnara” come Ligabue nel suo “Certe notti”.

Per ora nessuno ha parlato, ha spiegato, ha smentito o ha confermato.

Vedremo se nelle prossime ore qualche giornale pubblicherà la notizia con la foto in chiaro.