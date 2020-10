Alberto Matano fa una dichiarazione fortissima su Mara Venier “Quando ci incontriamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano e Mara Venier sono grandi amici e non perdono occasione per dirlo e per dirsi quanto si vogliono bene e quanto tengono l’uno all’atro. Mara Venier ha avuto ospite da lei a Domenica In Alberto Matano e ha voluto avere in collegamento dalla Calabria anche i genitori del giornalista mostrando a tutta Italia quanto sia legata a lui e Matano ricambia con grande affetto tutte le dimostrazioni di complicità.

Alberto Matano e il periodo difficile che ha vissuto

Alberto Matano, dopo la conclusione della scorsa edizione di “Vita in diretta” non ha passato momento facili perché la sua collega di trasmissione, Lorella Cuccarini lo ha molto attaccato definendolo un “maschilista dall’ego smisurato”.

Sulle prime Matano non ha reagito in alcun modo ma poi ha rilasciato un’intervista in occasione della quale ha sottollineato che il concetto di maschilista è molto lontano dal suo modo di essere. La questione sembrava terminata ma quando Lorella Cuccarini è andata ospite da Silvia Toffanin a “Verissimo” e ha ripercorso la situazione che ha vissuto in Rai accanto a Matano, “Striscia la notizia” ha deciso di consegnare ad Alberto Matano il “Tapiro d’oro”. Matano non è sembrato molto contento né divertito da tale premio, anzi è parso abbastanza annoiato da tutta questa storia che per lui è ormai archiviata.

Alberto Matano rilascia una dichiarazione molto forte di gradissimo affetto per Mara Venier

Alberto Matano, in occasione del compleanno importante di Mara Venier che, ieri 20 ottobre ha compiuto 70 anni ha detto in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Gente”: “Compie 70 anni? Non ci credo, anche perchè lo spirito che abbiamo quando ci incontriamo è quello di due venticinquenni. Lei è argento vivo, energia pura, entusiasmo, gioia e voglia di vivere, esperienza. Mi consiglia, mi accudisce, mi ascolta”.

E poi ha aggiunto: “È l’amica che ognuno vorrebbe avere e le voglio un bene speciale”. Anche Romina Power sempre dalle pagine di “Gente” ha fatto gli auguri a Mara Venier e ha detto: “La giocosa giovialità di Mara ha contagiato tutti gli italiani e non vogliamo l’antidoto! Mara forever”, e poi non sono mancati anche gli auguri di Maria De Filippi: “Auguri al tuo sorriso, alla tua risata, alla tua voglia di vivere, di fare sorridere, alla tua vita. Ti voglio bene tanto tant