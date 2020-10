Matano e tutta la Rai, guai in vista, a rischio la trasmissione “Vita in diretta”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è alla conduzione, quest’anno da solo dopo che è rimasto orfano di Lorella Cuccarini per decisioni dei vertici aziendali, di “Vita in diretta”.

Condurre ai tempi del covid non è affatto semplice e non poter condividere con un collega la tensione che, inevitabilmente, questa pandemia sta portando con sé lo è ancora di più. In ogni caso Alberto Matano, che oltre ad essere un bravissimo giornalista è un serio e rigoroso professionista, ce la sta mettendo tutta pur se tra mille difficoltà e tensioni che il covid sta causando per ognuno di noi sia lavorativamente che personalmente.

Alberto Matano e la consegna del Tapiro di Striscia

Qualche giorno fa Alberto Matano era stato destinatario della consegna del “tapiro d’oro” da parte di Valerio Staffelli per la lite che Matano ha avuto con Lorella Cuccarini.

Matano si è mostrato abbastanza annoiato da questa storia e si è limitato a rispondere, rispetto all’accusa che gli è stata mossa di essere un maschilista: “Chiedetelo a mai madre se lo sono”.

E’ evidente che Matano ha ormai voltato pagina rispetto alla edizione scorsa de “Vita in diretta” quando, al fianco di Lorella Cuccarini, si erano accumulate tante tensioni personali.

In Rai ci sono sette positivi al coronavirus sia negli studi de “Vita in Diretta” che negli studi di “Oggi è un altro giorno”

Come sta accadendo in tanti ambienti lavorativi, anche in Rai si sono presentati dei casi di positività al covid, per precisione 7 in tutto, da dividere tra la trasmissione “Vita in diretta” e “Oggi è un altro giorno”, tanto che, pare, siano entrambe a rischio chiusura.

A rivelarlo è stato Dagospia che ha parlato di positività tra i tecnici e i collaboratori.

Sia per Alberto Matano che per Serena Bortone la situazione si sta complicando. E non poco.

I vertici Rai, in queste ore stanno considerando la possibilità di mettere in quarantena le persone indirettamente coinvolte, e , dunque, in questo caso le trasmissioni verrebbero sospese.

Dagospia ha detto: “Ci sarebbero sette positivi tra tecnici e collaboratori allo studio tre di Via Teulada da dove vanno in onda Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e La Vita in Diretta di Alberto Matano”.

E poi ha aggiunto: “La task force Rai sta cercando di capire se dare il via libera alla messa in onda dei programmi o sospendere le attività dello studio e mettere tutti in quarantena”.