Carta Bianca, Striscia porta il Tapiro a Mauro Corona e lui dice al microfono di Valerio Staffelli “Franco Di Mare, perché se non mi vuoi più continui a …

0 SHARES Condividi Tweet

A “Carta Bianca” Mauro Corona, dopo la lite con Bianca Berlinguer non è più tornato e, se sulle prime si pensava che dipendesse da una decisione della stessa Bianca Berlinguer offesa dalla definizione che Corona aveva usato durante la lite chiamandola “gallina”, ora, grazie a Dagospia, tutto si è chiarito e Mauro Corona ha confermato il nome di chi non lo vuole più.

La lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer

Qualche settimana fa, durante una puntata di Carta Bianca, la conduttrice Bianca Berlinguer aveva fermato Mauro Corona, durante un suo intervento, perché stava facendo della pubblicità ad un albergo. La Berlinguer aveva interrotto quanto stava dicendo Corona spiegandogli, abbastanza infastidita, che non poteva andare avanti nel suo discorso perché stava facendo della pubblicità. Corona si era molto offeso per le parole e per la brusca interruzione e aveva appellato la Berlinguer “gallina” sotto lo sguardo incredulo di Claudio Amendola che era in collegamento con loro.

La Berlinguer gli aveva intimato di non permettersi di chiamarla così. I toni erano degenerati e Mauro Corona aveva abbandonato lo studio. Dopo quella lite la Berlinguer aveva detto di avere perdonato Mauro Corona pur augurandosi che avesse riflettuto sul modo sbagliato con il quale si era comportato e, dal canto suo, Corona aveva chiesto scusa alla Berlinguer e a tutte le donne che si fossero sentite offese spiegando e giustificandosi dicendo che non toccava alcool da parecchio tempo e per questo era molto nervoso.

Mauro Corona ai microfoni di Striscia la notizia conferma che è Franco Di Mare a non volerlo più in trasmissione.

Nonostante Bianca Berlinguer avesse chiarito che non era lei a non volere più Corona in trasmissione, il giornalista non è più tornato e i telespettatori si stavano chiedendo da chi dipendesse questa scelta così forte, fino a che Dagospia non ha rivelato che il veto è stato posto dal direttore di rete, Franco Di Mare. E allora Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, è andato da Mauro Corona a consegnargli il Tapiro d’Oro.

Staffelli gli ha chiesto conferma del nome da cui è dipesa la decisone di non farlo andare più in trasmissione e Corona ha confermato dicendo ai microfoni di Striscia: «Franky Di Mare, non ho niente da dire sul fatto che non mi vuoi più. Vorrei però capire perché non me l’hai detto prima, invece di continuare a mandarmi messaggi di amicizia e chiamarmi il tuo “fratello della montagna”. Almeno chiarisci questo tuo cambiamento di marcia nei miei confronti. In ogni caso, sappi che io non mi impicco, se non vengo più lì».