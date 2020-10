Pierluigi Diaco, gira un’indiscrezione bomba su di lui ma Diaco rimane in silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco alla Rai ha dato molto, infatti il suo programma “Io e te”, che durante l’estate ha tenuto tanta compagnia, è andato benissimo. In realtà il comportamento da conduttore di Diaco è stato anche molto criticato perché i giornali mettevano in evidenza come lui trattasse gli ospiti in trasmissione con dei modi a volte un po’ troppo duri. Durante l’estate scorsa, quando il programma era visto tantissimo erano diventate famose due frasi che Diaco pronunciava spesso quando perdeva la pazienza “Vuoi condurre tu?” e “Datte na calmata!”.

L’indiscrezione “Pierluigi Diaco sta per tornare in tv con un nuovo programma”

Per tutti i fans di Pierluigi Diaco, che sono tantissimi, la notizia sarà ghiottissima “Pierluigi Diaco sta per tornare in tv con un programma nuovo che si chiamerà “Il Bianco e il Nero“.

Sarà un programma di interviste e andrà in onda a partire dai primi mesi del 2021 il martedì in seconda serata su Rai2.

Questo lo ha rivelato il giornalista Giuseppe Candela.

Diaco, al momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, né confermando né smentendo.

Diaco non ha potuto terminare “Io e te” il 4 settembre come era previsto dai palinsesti perché si verificò un caso di covid e la trasmissione dovette chiudere anticipatamente e in tutta fretta e il conduttore non potè neppure salutare i l suo pubblico. Poi ebbe la notizia che la sua trasmissione “Io e te” era stata cancellata dai palinsesti della Rai e sui social scrisse ai suoi fans che rispettava la decisone presa dai vertici aziendali, che aveva già proposto un nuovo programma e che era in attesa di sapere se la sua proposta piaceva oppure no. A detta di queste indiscrezioni girate, evidentemente il programma di Diaco è piaciuto in azienda.

Pierluigi Diaco e la lite con Alberto Matano

Quando in Rai la tensione era alle stelle perché la Cuccarini aveva reso pubblica una lettera contro Matano che conteneva della accuse molto precise di maschilismo, voci di corridoi hanno raccontato che nei corridoi Rai Diaco avrebbe affrontato Alberto Matano e i due avrebbero litigato con toni molto accesi perché Diaco lo aveva accusato di aver voluto fuori la Cuccarini, grande amica di Diaco e che con lei non si era comportato affatto bene. I due hanno sempre smentito e hanno parlato di una chiacchierata garbata senza toni alti e modi poco urbani mentre chi ha assistito ha detto che si è trattato di una vera e propria lite dai toni molto accesi.