Vita in diretta, Guillermo Mariotto esagera “ecco perché io il covid non lo avrò mai”, Matano senza parole

“Vita in diretta” è un programma della fascia del pomeriggio che fa trascorrere alcune ore molto piacevoli nonostante, in questo periodo l’informazione che da, prevalentemente sul covid come del resto ogni altra trasmissione d’informazione a cominciare dai telegiornali, è pressante.

Quest’anno a condurre, da solo, Alberto Matano e questa conduzione in solitaria c’è chi l’apprezza molto e chi, invece, rimpiange la solarità e i sorrisi di Lorella Cuccarini, grande esclusa di quest’anno non solo da “Vita in diretta” ma proprio dalla programmazione Rai.

Guillermo Mariotto spiega perché a lui il Covid non verrà mai

Guillermo Mariotto, spesso, va ospite a “Vita in diretta” per commentare il programma del quale fa parte integrante come giurato, “Ballando con le stelle” che quest’anno non pare essere nato, appunto, sotto una buona stella. Infatti, l’ultima problematica che Milly Carlucci e gli autori stanno affrontando è l’indisposizione “abbastanza grave” come l’ha definita Milly Carlucci del ballerino Marco De Angelis.

Milly Carlucci ha dichiarato così: “Settimana ancora una volta difficile per il nostro ‘medical drama’. Lucrezia Lando e Marco De Angelis sono stati tutti e due colpiti da una intossicazione alimentare, nel caso di Marco particolarmente grave”.

E poi ha aggiunto: ”Sapete che Vittoria ha uno spareggio, non si può lasciare da sola, una concorrente che deve giocarsi la possibilità di restare in gara. E allora abbiamo fatto una cosa che normalmente da noi non succede: arriva un maestro nuovo per Vittoria, per accompagnarla nello spareggio, ma non è un maestro nuovo: è il ritorno di Samuel Peron. Si chiude il cerchio e Samuel balla da concorrente su questa pista. Bentornato Samuel e in bocca al lupo per Vittoria”.

Mariotto a Matano ha spiegato che lui non contrarrà mai il covid perché lui prega e ha detto così: “Il Covid non mi prende perché io prego: preghiamo, perché il Signore ci assiste”.

E Matano ha risposto: “Nei momenti di difficoltà è giusto che ognuno si appelli alle proprie convinzioni più profonde, ma, nonostante l’aiuto che può venirci dall’alto, è fondamentale osservare tutte le norme di sicurezza, cosa che peraltro Guillermo Mariotto non manca mai di fare”.

E poi ha aggiunto: “Hai un modo artistico di interpretare la protezione da Covid”.

Mariotto , il comportamento che adotta contro il covid

Nonostante Mariotto abbia fatto una dichiarazione decisamente forte nei confronti del covid e della sua fede, in trasmissione da Ballando con le stelle lo vediamo sempre molto attrezzato contro un contagio da covid, infatti, indossa la visiera.