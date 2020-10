È sempre mezzogiorno, Alberto Matano si sfoga in diretta con Antonella Clerici poi dice “Meno male che ci sei tu” e spiega il perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, come tutti gli atri conduttori che stanno continuando ad andare in onda nonostante la pandemia, ne sta risentendo molto di questo periodo complicato ma non molla perché ama il suo lavoro e per garantire il dovere d’informazione.

Alberto Matano, quest’anno conduce da solo “Vita in diretta” mentre l’anno scorso lo conduceva in coppia con Lorella Cuccarini. Nonostante i due non andassero d’accordo, anche se i telespettatori lo hanno scoperto solo alla fine della stagione del programma grazie alla loro grande professionalità che non ha fatto trapelare nulla, certamente dividere il peso e le preoccupazioni è meglio che portarle addosso da solo.

Quest’anno si ritrova da solo e anche con poche altre persone in studio a causa dello smart working.

Alberto Matano è stato ospite in collegamento con Antonella Clerici

Alberto Matano, ieri è stato ospite da Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno” e si è un po’ sfogato per la situazione che si sta vivendo, che non è affatto semplice e che crea tanta tensione. Matano ha detto ad Antonella: “Siamo rimasti in pochi, sono tutti in smart working”.

E poi a proposito della vita un po’ da reclusi che si è costretti a fare per evitare al massimo le possibilità di contagiarsi ha detto: “Mi manca tutto, mi mancano i miei genitori”.

Però, Matano ha voluto anche tirare fuori la positività di una situazione che, comunque, rimane difficile e alla Clerici ha detto: “Meno male che ci sei tu che ci porti il sorriso”.

Poi, ad un certo punto ha detto: “Mi stanno chiamando da via Teulada ma è tutto sotto controllo”.

Alberto Matano conduce da solo “Vita in diretta” e c’è chi lo critica

Recentemente Alberto Matano , che quest’anno conduce da solo “Vita in diretta” è stato criticato sulle pagine del settimanale “Nuovo” dove Maurizio Costanzo cura una rubrica di spettacolo e dove le persone gli scrivono e Costanzo risponde.

Una donna, che evidentemente segue “Vita in diretta” ha avuto da ridire su Matano e ha spiegato che la trasmissione condotta sola da lui è triste perché manca la solarità della Cuccarini. Costanzo ha risposto che, nonostante la Cuccarini portasse il sorriso e la solarità, Matano da solo se la sa cavare egregiamente perchè è un grande giornalista. Certo la figura femminile accanto a una maschile è molto gradevole ma anche da solo Matano fa un’ottima televisione.

Questo è stato il pensiero di Costanzo che in tanti hanno condiviso.