Mauro Corona “Non potrei mai offendere le donne e vi spiego il terribile motivo per cui non potrei mai farlo”

Mauro Corona è un personaggio che piace perché è autentico anche se un po’ ruvido. Durante una delle prime puntate di “Carta Bianca” il programma di Rai tre condotto da Bianca Berlinguer, ha offeso la padrona di casa definendola “gallina”.

La lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer

E’ accaduto, infatti, che mentre Mauro Corona, ospite fisso di Carta bianca stava parlando, ha iniziato a fare pubblicità ad una struttura alberghiera.

Bianca Berlinguer lo ha subito boccato dicendogli che non poteva farlo e lui è andato su tutte le furie, ha alzato il tono di voce e l’ha appellata “gallina” sotto lo sguardo imbarazzato di Claudio Amendola che era l’ospite in collegamento.

Bianca Berlinguer si è sentita, giustamente, offesa e qualche giorno dopo Corona le ha chiesto pubblicamente scusa spiegando che era un po’ nervoso perché non toccava alcool da diversi giorni. Bianca Berlinguer augurandosi che non sarebbe più accaduto un episodio simile lo ha subito perdonato e si è detta disponibile a riaccoglierlo in trasmissione ma poi c’è stato il veto del direttore di rete, Franco Di Mare che ha deciso per un suo non ritorno.

Mauro Corona va ospite da Daria Bignardi e parla di cosa è accaduto con Bianca Berlinguer

Mauro Corona è andato ospite da Daria Bignardi a L’Assedio, la trasmissione che la Bignardi conduce sul Canale Nove e , in quella occasione, ha parlato della sua esclusione da Carta bianca.

Corona ha detto: “Cartabianca mi manca. Non tocco alcol da 70 giorni, non dormo la notte”.

E poi ha aggiunto: “Spesso tornano le ombre. Non sono felice, ma pacifico e tranquillo. Ho deciso di fare tutto da solo senza chiedere aiuto”.

E poi: “Mi ero affezionato a quel programma, mi manca l’appuntamento del martedì. Non mi è stata data neppure la possibilità di chiedere scusa in una puntata della trasmissione, dove tutto è accaduto … Quando ho detto quella frase non avevo bevuto ma non cerco giustificazioni. Ho sbagliato e chiedo di nuovo scusa. Ma io non ho offeso tutte le donne ma solo Bianca alla quale ho chiesto subito scusa”.

Mauro Corona e l’accusa di aver offeso tutte le donneMauro Corona sempre da Daria Bignardi ha spiegato che lui non intendeva offendere le donne e ha anche spiegato il perchè non sarebbe mai capace di farlo e ha detto: “Ho visto mia mamma presa a sprangate e andare in coma … Ho visto la violenza sulle donne. Ecco perché le donne le ho sempre difese, anche nei miei li