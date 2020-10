Antonella Clerici fa una battuta velenosa a Elisa Isoardi che sorride imbarazzata e incassa, Alessandro Cecchi Paone “ è stata una scena …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è tornata alla conduzione di una trasmissione di cucina, “E’ sempre mezzogiorno” che occupa, appunto, la fascia del mezzogiorno dopo un’assenza durata qualche anno.

Antonella Clerici, che per tredici anni ha condotto “La prova del cuoco”, qualche anno fa si era detta stanca dei ritmi troppo pressanti che una trasmissione giornaliera richiede e, dopo la morte di Fabrizio Frizzi, aveva dichiarato di aver riflettuto sulla caducità della vita e di quanto fosse importante dedicare il tempo ai suoi affetti più importanti, la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone.

La mai sopita rivalità tra Antonella Clerici e Elisa Isoardi

Quando Antonella Clerici scoprì di essere incinta dovette abbandonare temporaneamente il programma “La prova del cuoco” certa che, dopo il parto, sarebbe tornata al timone della sua trasmissione. Ma così non accadde poichè il suo posto, durante la fine della gravidanza, fu preso da Elisa Isoardi che piacque così tanto al pubblico che rimase anche quando la Clerici sarebbe potuta tornare. La Clerici ha poi raccontato di avere sofferto molto perché non si aspettava che dopo il parto non sarebbe più tornata al suo posto ma, dopo che condusse in modo trionfale un’edizione di Sanremo, la dirigenza Rai a quel punto le chiese che trasmissione avrebbe voluto condurre ,anche di prima serata ma lei non esitò a dire “La prova del cuoco” e così tornò nella sua trasmissione. Ma poi, dopo alcuni anni decise che voleva ritirarsi a vivere nel bosco e la trasmissione venne, di nuovo affidata a Elisa Isoardi.

Nonostante le due donne abbiano sempre dichiarato che i rapporti tra di loro sono ottimi pare che non perdano occasione per lanciarsi frecciatine come è accaduto qualche giorno fa.

Antonella Clerici fa una battuta a Elisa Isoardi che rimane zitta

Antonella Clerici ha avuto come ospite a “E’ sempre mezzogiorno” Elisa Isoardi e le ha detto che, anche se tutte e due hanno avuta poco fortuna in amore ora lei ha trovato finalmente l’amore che l’appaga mentre Elisa si deve dare da fare.

Una spettatrice a cui non è piaciuta questa frase ha scritto su Nuovo tv dove Alessandro Cecchi Paone cura una rubrica e gli ha scritto così: “L’ho trovata una caduta di stile, tanto che Elisa ha abbozzato un sorriso ed è rimasta senza parole”.

Ma Cecchi Paone ha risposto: “ … scene come queste fanno parte del gioco della Tv. I programmi diventano più appetibili se viene aggiunto un pizzico di colore … è proprio quello che il pubblico di quel tipo di programmi si aspetta”.