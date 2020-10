Giancarlo Magalli, Marcello Cirillo non vuole parlare più di lui, cosa dice

0 SHARES Condividi Tweet

Marcello Cirillo è un bravissimo musicista che ha lavorato per tanti anni, fino al 2017 accanto a Giancarlo Magalli ne “I fatti vostri” storica trasmissione di Rai 1 che va in onda la mattina. In trasmissione per tanti anni c’è stato il trio composto da Adriana Volpe, Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo che portava la musica in trasmissione. Ma poi i rapporti si sono così tanto incrinati da finire nelle aule di tribunale e oggi che Adriana Volpe e Marcello Cirillo non fanno più parte del programma. Quest’anno al posto di Adriana Volpe, che già in precedenza era stato occupato da Roberta Morise, c’è Samantha Togni e da quest’anno non c’è più neanche il maestro Demo Morselli.

Marcello Cirillo e Adriana Volpe hanno preso un’altra strada

Adriana Volpe, dopo essere stata nella casa del grande fratello vip oggi è alla conduzione de “Ogni mattina”.

All’’inizio, quando gli ascolti erano bassi, Magalli non ha perso l’occasione di attaccarla per questo motivo e lei in trasmissione gli ha intimato il silenzio. Insomma, i rapporti tra loro due sono ancora tesissimi. Invece, Marcello, che è stato intervistato da Libero Quotidiano ha dichiarato, a proposito dei pianoforte che ha a casa: “Uno dei tanti, uno dei quattro. Questo è un Petrof, uno buono. Quanto l’ho pagato…Ma ne ho in totale quattro, gli altri sono del mio passato. Li suono tutti nella mia casa in campagna a Formello. Quando vado nella stanza dei ricordi suono quello di quando ero ragazzo e poi via via…”.

Cirillo il venerdì sera va in onda sui social con Casa Marcello Night e, probabilmente questo programma, a breve, verrà trasmesso in tv.

Nella diretta social Cirillo ospita sempre i suoi grandi amici Arbore, Morselli ecc.

Marcello Cirillo non vuole rispondere a nessuna domanda su Giancarlo Magalli

Marcello non ha voluto parlare di Magalli e del rapporto che c’è tra loro due, infatti, quando durate l’intervista gli è stata posta la domanda, lui ha semplicemente detto “Non rispondo”.

Invece, ha parlato volentieri delle due concorrenti attuali della casa del grande fratello che lui conosce molto bene, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando e ha detto così: “Maria Teresa Ruta la conosco bene, abbiamo fatto Pechino Express. Dovrebbe lasciare più spazio a sua figlia Guenda. Mentre Stefania Orlando è una donna pazzesca: dolce e sensibile. Ho lavorato a lungo con lei. Dovrebbe uscire il suo vero lato umano”.