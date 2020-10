Luca Argentero fuori di sè per le foto della figlia e Roberto Alessi dice “Non è mai stato un simpaticone”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni Luca Argentero è sul piccolo schermo con la fiction amatissima da tutto il pubblico italiano “Doc Nelle tue mani”.

La fiction, tratta da una storia vera è seguitissima e l’appuntamento del giovedì è imperdibile per tantissime famiglie italiane. Luca Argentero, nel ruolo del medico che ha perso la memoria ma che, nonostante questo, è rimasto legatissimo alla propria famiglia che ormai è sfasciata, piace e fa commuovere ma i giorni che sta vivendo Luca Argentero, da poco papà della piccola Nina non sono molto facili. Vediamo cosa è accaduto.

Luca Argentero e Cristina Marino fuori di sé per le foto della loro bambina Nina

Luca Argentero e la compagna Cristina Marino da poco sono diventati genitori della piccola Nina e, oltre che essere innamoratissimi ora sono anche al settimo cielo per questo nuovo arrivo che ha riempito i loro cuori e la loro casa di una gioia che solo chi è genitore può capire. Però, in questo ultimi giorni la gioia ha lasciato il posto alla rabbia per aver visto le foto della loro piccola pubblicate sui giornali senza che loro avessero dato il consenso.

Così forte è stato il loro disappunto che sui social hanno scritto così: “Siamo schifati, disgustati. Nina schiaffata sui giornali da Alfonso Signorini e Umberto Brindani”

E poi: “Siamo disgustati nel vedere come i direttori di due giornali permettano che la faccia di una neonata venga pubblicata… È immorale venire meno alla volontà di un genitore, è in altrettanto modo illegale postare il viso riconoscibile di un minore…”.

Ancora: “Siamo indignati, schifati e rammaricati di come la parola “rispetto” venga a mancare davanti al denaro”.

“Io e la mia compagna avevamo deciso di tutelare la cosa più preziosa che abbiamo. Siamo sicuri che l’avidità e la superficialità verranno punite nelle giuste sedi!”. E, infine: “Soprattutto avevamo deciso di fare un po’ come caz*o ci pare in qualità di madre e padre. Di fare in modo giusto e idoneo con l’immagine di nostra figlia. Non bastano due pixellini sul viso per non rendere riconoscibile un minore. Nostra figlia in queste foto si vede bene. Ci sentiamo privati del diritto di decidere se pubblicare le immagini di nostra figlia o no” … Ora capiamo come mai tanti personaggi pubblici scelgono di pubblicare le foto dei loro figli, forse per evitare un accanimento e quindi vi presentiamo la piccola Nina sperando che vi venga voglia di comprare una copia in meno e che ci sia meno speculazione”.

La considerazione di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000,

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 ha scritto così di Luca Argentero: “Lui non è certo un simpaticone. L’ho incontrato più volte e fin dai tempi del GF mi aveva detto che non voleva fare l’attore. Ci ha ripensato e ha fatto bene. E’ bravo ed è considerato da gente altrettanto brava. Applausi”.

E poi, a proposito del grande successo di pubblico della fiction e degli ascolti notevolmente maggiori a quelli di “Chi vuol essere milionario”, Alessi ha detto: “Tradotto Luca Argentero vale nella singola puntata quattro volte Gerry Scotti”.