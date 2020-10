Diritto e rovescio, Del Debbio fuori di sé urla “Non l’ho detto io”, violenta lite, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo De Debbio non ha mai mascherato i suoi stati d’animo, è un giornalista che prende ogni questione e cuore, che gira per le piazze e odia le ingiustizie e di questo ne ha dato ampia prova.

Da quando è tornato in trasmissione, dopo la pausa estiva, il pubblico ha notato la grande forma fisica e sono girate anche voci sula sua salute ma, dietro a questo forte dimagrimento, c’è stata sola la voglia di rimettersi in forma.

Ieri, durante la puntata di Diritto e rovescio c’è stata una forte lite tra Gaetano Pedullà che si è schierato dalla parte del governo, Cruciani e Belpietro.

La discussione era incentrata su un probabile prossimo lockdown e allora Pedullà ha detto: “Il presidente del Consiglio non ha mai detto che non ci sarebbe mai stato un nuovo lockdown ma ha detto che si sarebbe seguita la curva della pandemia. Conte non è mago Otelma, segue i numeri e in base ai numeri risponde. Mentre altri governi in Europa decidono di farlo, qui si sta cercando di resistere”.

Ma Cruciani a quel puntuo ha detto: “Non fare il portavoce del presidente del Consiglio. Lo ha escluso più volte. Se fai il portavoce di Conte ricordati almeno le parole. Al Forum Ambrosetti affermò: ‘non ci troveremo più ad affrontare un lockdown generalizzato’. Era inizio settembre”.

Ma Pedullà, pronto controbatte: “Ha detto che si farà di tutto per impedirlo, leggi il mio giornale. Tu fomenti le piazze, io faccio il giornalista onesto, cosa che tu non fai. Chi vuole sapere chi ha ragione tra di noi va su google e vede tutta la frase. C’è per fortuna internet, stai leggendo un pezzetto. Sono frasette prese per dare un segnale sbagliato”.

A quel punto Belpietro, minaccioso si è alzato dalla sua sedia ed si è diretto verso Pedullà che gli gli ha detto: “Facciamola finita. Siediti, tu non fai giornalismo, fai un volantino che non va in edicola”.

A quel punto i toni erano altissimi in studio e non si capiva più nulla.

Del Debbio contro la regia urla “I microfoni li abbassate quando lo dico io”

Poiché in studio le urla si sprecavano la regia, senza che Del Debbio lo avesse chiesto ha ritenuto di abbassare i microfoni ma questa decisione a Del Debbio non né piaciuta affatto e allora rivolgendosi contro la regia ha detto: “Avete fatto male, rialzate i microfoni, ve l’ho detto io di abbassarli? Li abbassate quando lo dico io, se lo dico io”.

Pedullà, terminata la trasmissione ha detto a proposto di come si è sentito aggredito verbalmente: “Non sono abituato ad essere bullizzato, sono un po’ scosso“.