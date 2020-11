Italia si, Al Bano fa un appello alla figlia Jasmine “La droga lasciala agli altri”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano è innamoratissimo dei suoi figli e, come ha sempre tenuto a precisare lui, non fa differenza tra quelli di primo e di secondo letto. Per lui sono tutti uguali e da lontano, perché ormai sono adulti e ognuno ha preso la propria strada, li segue sempre. Con alcuni ha un rapporto buono, con altri un po’ teso. Tra tutti, pare che con Yari abbia il rapporto più conflittuale . Infatti, Yari, che è legatissimo a mamma Romina, ha rivelato che ad Albano non lo chiama papà ma con il suo nome.

Albano e il rapporto con Yari

Albano è un padre molto presente che, però, dopo la separazione da Romina, come accade spesso, ha avuto rapporti a volte un po’ tesi con i figli. Forse, chi ne ha risentito di più della separazione tra i genitori è stato proprio Yari. Infatti, da sempre non ha mai accettato la presenza di Loredana Lecciso accanto al padre come nuova compagna di vita e quando l’estate scorsa si vociferava che Albano e Loredana stessero pensando al matrimonio, pare che Yari si sia opposto con tutte le sue forze tanto che di matrimonio non se ne è più parlato.

Oggi Yari è più sereno al fianco della fidanzata cantante Thea Crudi che piace anche tantissimo a mamma Romina. Le due donne sono diventate molto amiche e Romina li segue quando i due fidanzati vanno in giro per il mondo a fare concerti.

Albano e Jasmine Carrisi

Nella famiglia di Albano, dopo Yari, anche Jasmine, che Albano ha avuto da Loredana Lecciso, ha ambizioni artistiche. La ragazza, che ha già inciso il suo primo brano “Ego” che ha fatto un boom di visualizzazioni, parteciperà nella giuria a “The voice Senior” il programma che sarà condotto da Antonella Clerici.

Ieri, Albano e Jasmine sono andati ospiti da Marco Liorni a Italia si e, saliti sul podio, Albano ha fatto una raccomandazione importante alla figlia e ha detto: “Soprattutto bisogna stare attenti a ciò che ti proporranno: la droga lasciala agli altri, la tua migliore droga è la vita”.

A chi lo ha accusato di nepotismo, Albano ha controbattuto: “Non è un atto di nepotismo … La colpa non è mia: l’ha voluta l’organizzazione di The Voice. Non è un atto di nepotismo”.

Invece, Jasmine Carrisi ha detto che partecipare come giudice in coppia con il papà a The voiceSenior: “Servirà a formarmi come individuo”