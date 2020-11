Ballando, violentissima lite tra Costantino della Gherardesca e Carolyn Smith, lui «Ignorante» la Smith fuori di sé, Milly Carlucci alza la voce, momenti di grande tensione

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno per la trasmissione “Ballando con le stelle” la vita non è affatto semplice.

Lo abbiamo detto più volte, il programma è cominciato a gran fatica con uno slittamento da marzo a settembre e poi, poiché il programma è fatto di tante persone tra concorrenti e ballerini, spesso i tamponi sono risultato positivi e questo risultato, in più occasioni, ha causato lo stop. Ma non è accaduto solo questo all’interno di Ballando. Milly Carlucci, infatti, scherzando, ha detto che quest’anno non si stanno facendo mancare proprio nulla, dall’intervento per appendicite di Raimondo Todaro all’infortunio alla caviglia di Elisa Isoardi, alla intossicazione alimentare di altri due concorrenti. Ma Milly Carlucci, se pur un po’ stanca e provata da tutto questo, non demorde e va avanti dritta per la sua strada.

Lite violentissima tra Costantino della Gherardesca a Carolyn Smith

Le liti sono anche un po’ il pepe di questo programma che, per quanto elegante e mai sopra le righe, qualche volta diventa un po’ più scoppiettante proprio perché tra la giuria e i concorrenti c’è un po’ di maretta. Spesso accade tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini ma ieri sera è accaduta una lite molto accesa tra Costantino della Gherardesca a Carolyn Smith che ha richiesto l’intervento di Milly Carlucci.

E’ accaduto che, dopo l’esibizione, Carolyn Smith ha criticato la coppia formata da Costantino della Gherardesca e la maestra Sara Di Vaira e Costantino ha replicato: «Quando giudica gli altri ricorda che siamo in un programma di intrattenimento. Poi con noi, si comporta come fosse solo una gara di ballo». E la Smith: «A me non è piaciuta la vostra battuta in cui dicevate che il nostro ballo è vecchio» e Costantino: «Era una battuta, chi non capisce l’ironia è ignorante».

A quel punto la Smith si è sentita offesa dall’essere chiamata ignorante e ha prontamente risposto «Ignorante sei tu» e i due hanno iniziato a litigare in inglese.

A quel punto è intervenuta Milly Carlucci che ha detto: «Stop, vi chiarirete dietro le quinte o sui social».

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritirano

Ieri Raimondo Todaro e Elisa Isoardi hanno deciso di ritirarsi e hanno spiegato così la loro sofferta scelta.

Todaro ha detto: “Vorrei che avesse la possibilità di fare la sua parte, anche per rispetto di tutte le persone che ci hanno accompagnato fin qui … Noi siamo felicissimi di essere tra le coppie più votate ma adesso usciamo per cercare di rientrare al top. Il nostro piano è che se Elisa oggi balla peggiora. Se lei non balla proviamo a farci ripescare”.

E, ancora: “E’ una distorsione che può portare altre complicazioni … Noi cerchiamo di non mollare, ma se siamo arrivati a questa conclusione è perché vogliamo che Elisa si giochi la finale. E l’unica soluzione è questa. Se passiamo senza ballare togliamo il posto a qualcun altro“.

E la Isoardi: “E’ una decisione che mi costa”.