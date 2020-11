Claudia Mori svela la reazione di Adriano Celentano quando ha capito che Rosalinda è omosessuale

0 SHARES Condividi Tweet

Claudia Mori e Adriano Celentano formano una delle coppie più belle dello spettacolo, sono insieme da tantissimi anni e, nonostante gli alti e bassi di tutte le coppie, hanno resistito e il loro matrimonio, così longevo, è un esempio per tanti. Recentemente Adriano Celentano ha voluto confermare che tra lui e Ornella Muti , negli anni 80, c’è stata una storia d’amore, da sempre vociferata ma mai confermata dai diretti interessati. Invece, Celentano l’ha voluta confermare anche se Ornella Muti non ha poi reagito così bene. Infatti, ha detto che avrebbe anche potuto tacere e che non serviva, a distanza di così tanto tempo, far venir fuori una storia così privata. Anche la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli non ha preso bene il gesto di Adriano Celentano e ha aggiunto che, se il tradimento c’è stato, è perché Claudia Mori, in quel periodo era, anche lei, distratta da altro.

Claudia Mori racconta come ha reagito il marito quando ha scoperto dell’omosessualità della figlia Rosalinda

Claudia Mori, qualche anno fa rilasciò un’intervista al Corriere Della Sera, in occasione della quale svelò come prese Adriano Celentano la notizia che la figlia Rosalinda è omosessuale.

Adriano la vide che si baciava con una ragazza ma non diede molta importanza perché era un’adolescente e pensava che fosse un momento passeggero ma poi Claudia Mori ne parlò con l’altra figlia Rosita che con la sorella Rosalinda ha sempre avuto un bellissimo rapporto e Rosita disse: “Mamma ma anche se fosse, cosa ci sarebbe di grave? Non è importante solo la sua felicità?”.

Claudia Mori ha dichiarato a questo proposito: “Io credo fermamente che questi ragazzi vadano aiutati non a cambiare, ma a sopportare questa società violenta e razzista.”

Ha, però, anche detto che il rapporto con Rosalinda spesso è stato conflittuale: “Mia figlia Rosalinda non sempre l’ho capita e non sempre ho condiviso certi suoi atteggiamenti o dichiarazioni. Ma mai per i suoi orientamenti sessuali.”

Claudia Mori, a proposito della reazione di Adriano Celentano ha detto: “È stato fantastico perché ha aggiunto amore e attenzioni a quelle per sua natura già molto presenti”.

Rosalinda Celentano e la sua partecipazione a Ballando con le stelle

Rosalinda Celentano sta partecipando a questa edizione di Ballando con le stelle e la sua maestra è Tinna Hoffman.

A questo proposito Rosalinda, prima di iniziare ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ballo con una donna, è una polemica gratuita. Vogliono sempre mettere una targa, un numero, quello è omosessuale, quello è…È una cosa che mi ha sempre fatto orrore. L’amore e l’arte non hanno un sesso. Sin da piccola avrei voluto un mondo senza sesso e avrei voluto nascere senza sesso“.