Andrea Roncato parla di Stefania Orlando e del loro matrimonio e svela una verità: «Non è vero che …»

Andrea Roncato è un attore bravissimo che negli anni ha dato grandi prove di bravura e di professionalità sia quando ha lavorato da solo sia quando ha lavorato in coppia con il grandissimo Gigi dal quale , poi, si è separato. Attore comico, drammatico, presentatore e caratterista. Negli anni 80 ha spopolato e il pubblico, soprattutto quello femminile, impazziva per lui e per la sua comicità.

Insieme a Gigi sono stati protagonisti in tantissime trasmissioni televisive anche del sabato sera.

Andrea Roncato parla di Stefania Orlando e del loro matrimonio

Andrea Roncato, ora che la sua ex moglie Stefania Orlando si trova all’interno della casa del grande fratello vip ha parlato, ancora del suo matrimonio con lei e si è detto stanco che ciò che torna sul suo conto è solo che ha fatto uso di cocaina. E che il suo matrimonio è finito per quello.

Andrea Roncato, a questo proposito ha detto: “Quel Roncato esiste nell’immaginario collettivo, la realtà è diversa. Io sono un tipo tranquillo, normale”.

Andrea Roncato, aggiunge: “Ho fatto sessantacinque film, alcuni con Avati, Virzì, Muccino, ho fatto tante fiction, questo la gente lo capisce e per questo mi vuole bene. Ho sempre parlato raccontando tutto, se ho fatto errori nella mia vita, il primo a cui l’ho detto è stato il pubblico. Venticinque anni fa dissi che avevo provato la cocaina, e dissi a tutti di non farlo”.

E poi, a proposito della ex moglie Stefania Orlando dice: «Stefania Orlando continuano a chiamarla l’ex moglie di Andrea Roncato, ma lei ha un marito, si chiama Simone, perché devono etichettarla come l’ex moglie di Roncato? Non è un oggetto, è una persona. E poi scrivono ancora che il nostro matrimonio finì per la droga. Non è vero, non lo facevo più quando mi sono sposato. L’ho fatto per un paio d’anni, perché frequentavo brutte compagnie. La mia confessione è stata strumentalizzata, io ho semplicemente detto ragazzi, l’ho provata, non fatelo, perché è una cavolata».

Andrea Roncato racconta la sua vita attuale

Andrea Roncato, che non ne può più dell’etichetta di ex cocainomane, ha detto quale è la sua vita oggi: “I giornali scrivono sempre certe cose di me: non scrivono che mantengo due canili o che dono il sessanta percento di quello che guadagno in beneficenza. O sono ambasciatore per la difesa dei bambini disabili nel mondo. Questo non interessa. Scrivono sempre della droga o del sesso. Mi arrabbio, ne parlo, ma in realtà a questo punto non me ne frega più niente. Se te la prendi sei un insicuro, io so quello che valgo, conosco i miei pregi e i miei difetti, di quello che dicono gli altri non me ne frega un cavolo. E’ aria fresca”.