I Fatti Vostri, Magalli a Mary Segneri: “Ti dò una coltellata”, momenti di forte imbarazzo ma poi la Segneri ha reagito

0 SHARES Condividi Tweet

Giancarlo Magalli è il conduttore, ormai da tanti anni de “I fatti vostri” e accanto a lui si sono avvicendate tre presenze femminili: Adriana Volpe, Roberta Morise e, attualmente Samantha Togni. Con Adriana Volpe i rapporti sono stati, quasi da subito, pessimi tanto che i due sono finiti in un’aula di Tribunale e proprio qualche giorno fa è stata emessa la sentenza che ha condannato Giancarlo Magalli a risarcire Adriana Volpe con 10.000,00 euro.

Giancarlo Magalli dice a Mary Segneri “Ti di una coltellata”

Nella puntata che è andata in onda oggi, Giancarlo Magalli ha scherzato con Mary Segneri ma, a parere di molti, si è spinto troppo oltre.

Vediamo cosa è accaduto.

Mary dopo aver cucinato doveva ballare su una coreografia di Samantha Togni, ma, poiché è apparsa fin da subito che per lei non sarebbe stata un’impresa semplice, Magalli, con il suo solito umorismo , a volte anche pungente le ha detto: “Buttati per terra, fai finta che stai male”.

E a quel punto, Magalli per scherzare, fingendo di volerla aiutare a evitare il ballo, le ha detto: “Ti dò una coltellata, non lo so”.

Magalli voleva solo scherzare e come scherzo l’ha presa Mary Segneri che, però, ha detto: “Va beh, non esageriamo”.

Giancarlo Magalli e il momento di ilarità con Mary Segneri.

Magalli, che voleva dare una mano a Mary ed evitarle di ballare e fare una brutta figura, è andato al centro dello studio e ha detto: “E’ caduta e si è sentita male … Purtroppo è caduta e si è sentita male. Un mancamento, la stanno rianimando”.

Ma Mary, che è sempre pronta a mettersi in gioco, ha voluto accettare la sfida e ha commentato così: “l’importante è l’espressione”.

A quel punto Giancarlo Magalli ha detto: “Mary è la cartina al tornasole, che dimostrerà se è facile imparare oppure no”.

Poi, quando questo siparietto è terminato e Magalli ha annunciato un ospite, si è sentito un rumore e allora Magalli ha detto: “Scusate, è Mary Segneri”, e poi: “T’avevo detto di buttarti per terra, ma prima, non adesso. Scusate, è Mary Segneri”.