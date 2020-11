Cristina Parodi fuori di sé “Se non ti togli le mutande …”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Parodi è una giornalista molto apprezzata che ha iniziato a frequentare il mondo televisivo da quando ha condotto il Tg5 insieme a Lamberto Sposini e a Cesara Buonamici.

Cristina Parodi ha poi abbandonato il telegiornale e si è tuffata in un mondo più di spettacolo, conducendo per tanti anni Verissimo che ora è condotto magistralmente da Silvia Toffanin.

Poi, a seguire, altre trasmissioni televisive e, per ultimo, insieme alla sorella Benedetta , Domenica In che, però, non ha riscosso molto successo. Cristina Parodi vive insieme al marito, Giorgio Gori a Bergamo dove Gori è Sindaco.

Ultimamente Cristina Parodi è molto attaccata sui social

Cristina Parodi, che è sempre molto attiva sui social, ultimamente non è vista di buon occhio perché, a detta di chi frequenta molto i social, tende ad ostentare troppo la sua ricchezza tanto da essere anche fortemente attaccata per aver partecipato ad un evento quando il marito Giorgio Gori, da sindaco, invitava i suoi concittadini a restare a casa a meno che non fosse assolutamente necessario uscire. Cristina Parodi è stata anche criticata parecchio per essersi data alla moda fondando una linea di vestiti che non è esattamente alla portata di tutti perché ogni vestito ha un costo esorbitante.

Cristina Parodi è stanca di essere giudicata “perfettina”

La Parodi è sempre stata giudicata una donna molto elegante e raffinata tanto da meritarsi l’etichetta di “perfettina” che, però, a lei va molto stretta. Infatti, recentemente, ha avuto da ridire su questa idea che la gente ha di lei e si è detta anche stanca di questa etichetta anche perchè, a suo dire, è molto lontana dal suo vero modo di essere.

Cristina Parodi, a questo proposito ha detto: “Io sono fiera del mio stile un po’ riservato. Ma questo non vuol dire che nella vita non faccia delle cazzate. I miei rapporti sentimentali non sono da perfettina. Si può essere una persona educata, sobria e poi assolutamente passionale. Ormai basta essere appena civili per sembrare il Mulino Bianco. Il livello generale in televisione è che se una non si toglie le mutande è una perfettina.”