Franco Di Mare, Striscia gli consegna il tapiro per la questione Mauro Corona e lui dice: “Non è mia la decisione di non volerlo più ma di ….”

La questione Mauro Corona che non può più mettere piede a CartaBianca sta continuando ad occupare giornali e televisioni e se Corona va ospite prima da Daria Bignardi e poi da Barbara Palombelli a Italia Sera , Bianca Berlinguer manda messaggi in diretta dicendo che lei vorrebbe che tornasse ma non dipende da lei la decisione. Mauro Corona, dal canto suo, si è scusato più e più volte sia con Bianca Berlinguer che con tutte le donne qualora, ha detto, si fossero sentite offese, ma non c’è verso di farlo tornare.

Striscia la notizia ha portato il Tapiro d’Oro a Franco Di Mare

Stasera Striscia la notizia tramite il suo inviato Valerio Staffelli, porterà il Tapiro d’oro a Franco di Mare, direttore di Rai Tre perché Dagospia ha dichiarato che la scelta di non volere più Mauro Corona, dopo che si è comportato in quel modo con Bianca Berlinguer, è dipesa proprio dal direttore di rete.

Striscia intende chiedere a Di Mare perché è così rigido nei confronti di quanto è accaduto considerando che Corona ha chiesto più volte scusa.

Franco Di Mare ha risposto così: “La questione è seria”.

E poi ha aggiunto: “La questione è seria e riguarda i diritti delle donne, che sono stati vilipesi e calpestati…”

Franco Di Mare rivela a Valerio Staffelli di Striscia la notizia che non è sua la decisione di estromettere Mauro Corona

Franco Di Mare, a Striscia la notizia, ha poi dichiarato che la decisione di estromettere Mauro Corona da Cartabianca sarebbe stata presa dall’Azienda, e non certo da lui: “Non è una questione privata tra Berlinguer e Corona, ma riguarda i principi etici a cui l’azienda fa riferimento. È l’azienda che fa questa scelta…”.

Dunque, nonostante Bianca Berlinguer abbia detto che intende fare di tutto perché Corona rientri in trasmissione , che a lei “manca tanto e che lo abbraccia forte forte”, la Rai va in tutt’altra direzione.

A questo punto c’è solo da attendere e capire chi la spunterà.

Nel frattempo Mauro Corona, che aveva rivelato che era dipendente dall’alcool, ha dichiarato che da mesi non tocca più una goccia e che anche per questo è nervoso ma ha anche detto che non vuole nascondersi dietro a questo per giustificare come si è comportato con Bianca Berlinguer.