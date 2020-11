Gigi Buffon fotografato con i figli mentre fa la spesa, ma il web lo insulta per come si comporta, “è uno scandalo”

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi Buffon è amatissimo e seguitissimo e, spesso viene fotografato anche in momenti di vita familiare.

Il calciatore con la compagna, Ilaria D’Amico vive una vita molto semplice e ritirata interamente dedicata ai loro figli. Quando si sono incontrati, Gigi Buffon di figli ne aveva due avuti dal rapporto con Alena Seredova e Ilaria D’Amico uno e poi, insieme, ne hanno avuto un altro.

Dunque, la vita con quattro figli maschi è decisamente impegnativa ma si dividono i ruoli e, pare, che la loro quotidianità sia molto piacevole. Entrambi si dedicano tantissimo ai loro bambini, infatti, quando vengono fotografati è sempre insieme ai figli, Louis Thomas, Leopoldo Mattia e David Lee.

Gigi Buffon fotografato insieme ai figli mentre fa la spesa, il web inorridisce

Gigi Buffon, molto spesso viene fotografato con i figli e la compagna, Ilaria D’Amico in momenti di vita familiare anche molto semplice. Qualche giorno fa è stato fotografato mentre faceva la spesa insieme ai suoi figli ma è stato pesantemente insultato per un motivo che il mondo del web ha ritenuto scandaloso.

Gigi Buffon stava facendo la spesa in un discount.

Il settimanale che ha pubblicato la foto in questione, Oggi ha titolato così: “Ma come, guadagni 125mila euro al mese, hai un patrimonio di 60 milioni e quando devi vestire i tuoi figli li porti allo spaccio aziendale?”.

Però, poi, è lo stesso settimanale che spiega che quella di Buffon è una scelta precisa: insegnare ai figli il valore dei soldi e non dare loro l’impressione che sia giusto sperperarli.

La storia d’amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon

Ilaria D’Amico si è innamorata di Gigi Buffon e viceversa sei anni fa, in un momento in cui, entrambi, erano impegnati sentimentalmente.

Però la D’Amico ha spiegato che non erano felici.

La D’Amico ha dichiarato: “Quando capì che era una cosa seria ne parlai con il mio editore”

In occasione di un’intervista che la D’Amico rilasciò tempo fa al Corriere della Sera ha raccontato: “Come in ogni momento fondamentale della mia vita, Gigi è un supporter. Sa ascoltare i miei bisogni e sostiene le nuove scelte”.

E poi, ancora: “Quello che ha portato alla nostra storia, in realtà, è arrivato dopo, a un evento benefico … L’idea che mi ero fatta negli anni, durante le dirette televisive era diversa: lo reputavo un campione gigantesco, ma non lo avevo capito umanamente… lui mi dice sempre: ‘avevo 18 anni…’”.

E aggiunge anche: “Non pensavo che potessero unirci così tante cose. Gigi si informa moltissimo, ha una grande passione per l’informazione, specie per il giornalismo del passato”.

“Quando ho capito che con Gigi era una cosa seria, ad esempio, sono andata a parlare al mio editore, dicendomi disponibile a lasciare tutto se per lui ci fosse stato un conflitto d’interessi, perché mi ero davvero innamorata …Lui mi ha risposto: noi ti abbiamo sposata prima. Sono cose che non si dimenticano”.