Paolo Conticini e Veera Kinnunen grande imbarazzo, Gigi Marzullo chiede se c’è del tenero ma la Bortone interviene immediatamente “ma non lo sai che …”, gelo in studio

Ballando con le stelle è un programma seguitissimo che piace così tanto che altri programmi Rai all’interno della programmazione ritagliano sempre uno spazio per commentare cosa accade nella puntata del sabato precedente o, semplicemente, per intervistare i protagonisti che quest’anno, come non mai, hanno tanto da raccontare. Perché questo non è un anno semplicissimo per Ballando e, grazie agli sforzi di Milly Carlucci e di tutta la produzione, sta andando avanti anche se gli stop, gli infortuni e i malanni non sono affatto mancati a iniziare dai contagiati dal covid che hanno fatto tremare e non poco tutta l’organizzazione.

In ogni caso Milly Carlucci ha tenuto duro anche se ha confermato in tutte le interviste che ha rilasciato che è difficile andare avanti con tutti i problemi che ci sono da affrontare e da risolvere. Ma si sa, la Carlucci è una grande professionista che ha sempre trovato il modo di procedere, nonostante tutto.

Serena Bortone intervista Paolo Conticini e Veera Kinnunen

Una coppia che piace tanto è quella composta da Paolo Conticini e Veera Kinnunen che si impegna tantissimo, come tutti gli altri del resto e che sta ottenendo grandi soddisfazioni. Qualche giorno fa è andata ospite in collegamento da casa di Paolo Conticini nella trasmissionedi Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”.

I due, concorrente e ballerina hanno parlato di come stanno procedendo e delle soddisfazioni che stanno avendo e poi, Gigi Marzullo che è l’opinionista di Oggi è un altro giorno ha chiesto loro: “Voi entrate come coppia di ballo e spesso… e Ballando con le Stelle ci ha anche abituato a delle coppie che non solo di ballo. Insomma, il ballo è galeotto?”.

A quel punto Serena Bortone, in forte imbarazzo, ha detto a Marzullo che i due erano collegati dal salotto di casa Conticini dove c’era anche la moglie e ha detto così: “Ma guarda che li c’è la moglie…”

La risposta di Paolo Conticini

Paolo Conticini, a quel punto per togliere tutti dall’imbarazzo ha detto: “Io credo che quando fai una scena, anche al cinema, anche qui a Ballando con le Stelle deve comunque scattare quel qualcosa per il quale la gente deve credici, calarsi in quel ruolo là. In altre occasioni, magari, è scattato…”.

Anche Elisa Isoardi voleva intervenire nella discussione forse per andare in aiuti del collega Paolo Conticini e allora Serena Bortone ha detto: “Guarda che c’è Elisa che vuole tirare di impaccio Paolo, io l’ho capito”.

In un’altra occasione, sempre in collegamento con Serena Bortone, Paolo Conticini aveva detto: “Veera mi sta massacrando, mi ha fatto fare addirittura dei salti mortali che neanche quando ero giovane ci riuscivo” .

A quel punto era intervenuta la moglie di Paolo, Gaia che aveva detto: “Paolo ama l’ordine in generale e non è facile abituarlo diversamente. Non sarà facile, ma ti posso assicurare che è un vero rompi” .