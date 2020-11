Mara Venier ospite a Vita in diretta dice a Matano “Sai che … “, Matano incredulo

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier e Alberto Matano sono , oltre che colleghi, grandi amici e lo hanno detto in più di un’occasione. Matano , in occasione del compleanno di Mara Venier il 20 ottobre scorso , occasione molto speciale perchè ha compiuto 70 anni le ha fatto una dedica dolcissima sui social scrivendo “I love you, baby” e questo fa capire quanto i due siano legati uno all’altra. Alberto Matano ha detto di Mara Venier che non dimostra l’età che ha e che quando si incontrano sembrano due ventenni per l’entusiasmo che hanno.

Mara Venier ospite a “Vita in diretta”

Mara Venier è andata ospite a Vita in diretta in collegamento per parlare della condizione in cui versa l’Italia a causa del covid ma, prima di iniziare ha rivelato qualcosa che ha lasciato Matano a bocca aperta e senza parole, Mara Venier ha detto così: “Sai dov’ero?” e poi ha aggiunto:

“Ero al supermercato mi ero dimenticata il collegamento con voi. Ho fatto un figurone”.

Forse ad Alberto Matano questa rivelazione non avrà fatto poi tanto piacere ma non lo ha dato a vedere anche perché alla sua grande amica può perdonare tutto.

A proposito della situazione della pandemia, Mara Venier ha detto ad Alberto Matano: “Arrivare alle feste senza abbracci mi riempie di tristezza. Un Natale lontano dai nostri affetti sarebbe molto triste”.

Mara Venier manda un grosso bacio a Carlo Conti contagiato dal virus

In questi giorni Mara Venier è particolarmente in apprensione perchè Carlo Conti, altro suo grande amico, dopo che ha dichiarato di essere stato contagiato dal covid, è stato ricoverato in ospedale.

E se qualcuno ha temuto che la situazione potesse essere così complicata da non permettergli più di stare a casa, Carlo Conti ci ha tenuto a spiegare sui social così: “Tranquilli !!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid!!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri !!! Torno prestoooo ! Stasera T&Q andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli!!! Forza ragazzi !!!”

Poi, ieri sera, in apertura è voluto anche intervenire in trasmissione a “Tale e quale show” per fare un in bocca a lupo a tutti ma il pubblico ha percepito una voce parecchio affaticata. Intanto Mara Venier dai social gli ha mandato “un grande bacio”.