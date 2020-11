Grande Fratello Vip, Soleil Sorge dice di Brosio “Vi racconto cosa ha fatto, non avete idea …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande fratello vip fa emergere, come al solito, la vera personalità di ognuno dei componenti il gruppo, dopo un po’ di tempo quando non si riesce più a recitare come all’inizio per dare il meglio di sè e viene fuori la vera personalità. E così nascono gli scontri, ci si offende ma, a volte, ci si ritrova simili e ci si avvicina, nascono delle affinità che possono essere sia di natura amicale che di natura sentimentale. Qualcuna di queste relazioni continua anche fuori la casa ma la maggior parte di queste termina lì.

In questa edizione Alfonso Signorini sta dividendo molto il pubblico, c’è a chi piace e chi lo sta molto criticando perchè usa un peso e due misure con i concorrenti.

In tanti si sono, infatti, scandalizzati della mancata espulsione dal gioco di Francesco Oppini dopo che ha pronunciato frasi molto pesanti su Dayanne Mello.

Paolo Brosio attaccato sulla fede da Soleil Sorge

Paolo Brosio, nella Casa del grande fratello si sta facendo notare per essere molto fedele e non perde occasione per dimostralo anche con modi a volte teatrali.

Ma sull’argomento, a smentire la veridicità di tali atteggiamenti è inetervenuta Soleil Sorge che da Barbara D’Urso , a Pomeriggio 5 ha fatto delle rivelazioni inaspettate. Soleil ha detto: «Paolo Brosio e il suo rapporto con la fede? Non avete idea di cosa ha fatto»

E poi ha spiegato meglio cosa è accaduto quando entrambi erano naufraghi all’Isola dei famosi. La influencer ha detto a Barbara D’Urso: «Non hai idea di cosa faceva sull’Isola. Faceva messa urlando, ma lui predica bene e razzola male. L’episodio più bello è accaduto in riva al mare: inizia a pregare, si interrompe non appena si allontana la telecamera e quando si riavvicina riprende nello stesso punto».

A questo punto è intervenuta Simona Tagli che era nello stesso salotto e ha detto: «Magari ha la voglia di trainare la gente verso la fede».

Ma poi Soleil ha anche aggiunto: “Senza dubbio Paolo prega e pregherà e non metto assolutamente in discussione, però, non bisogna parlare con Dio con l’altoparlante. La preghiera è una cosa interiore, non c’è bisogno di urlare! Ostenta la sua fede così”.

Alfonso Signorini ha criticato duramente Paolo Brosio

Paolo Brosio all’interno della casa del grande fratello ha più volte pregato a voce molto alta, quasi urlando e questo atteggiamento ha dato fastidio ad Alfonso Signorini che lo ha ripreso e gli ha detto: “Non spettacolarizzare la fede … Se vuoi farlo, prega in silenzio”

E poi ha aggiunto: “Se vuoi pregare prega in silenzio. Questo spettacolarizzare la religiosità non ci piace e te lo dico io che sono cattolico praticante”.

E Brosio ha controbattuto spiegando che avevano perso un anello: “Questa preghiera serve per chiedere l’aiuto nel cercare le cose e a questa devono seguire tre Ave Maria detti col cuore e ad alta voce. Ma se dà fastidio, pregherò in silenzio e in luoghi più appartati”.