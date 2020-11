Bimbo di 9 mesi cerca di scendere dal passeggino ma rimane incastrato in una cinghia di sicurezza, muore soffocato

0 SHARES Condividi Tweet

Un bimbo di soli 9 mesi è morto a Brugnera in provincia di Treviso in seguito a un tragico incidente. Il piccolo era nella casa dei nonni in via del Mas a Brugnera quando intorno alle 15, non si sa per quale motivo, ha cercato di scendere dal passeggino.

Il bimbo, forse per una manovra sbagliata, è rimasto incastrato nella cinghia di sicurezza che lo ha soffocato.

L’incidente, come detto in precedenza, è avvenuto intorno alle 15. Il piccolo è stato subito soccorso e trasportato al reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale di Pordenone.

Il bimbo, che si chiamava Lorenzo Ortolan, è morto alle 17 di ieri. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo.