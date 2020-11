Ballando, lite mai vista tra Mariotto e Costantino della Gherardesca, volano parole grosse anche Milly Carlucci in imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno gli animi a Ballando sono un po’ più surriscaldati del solito forse perché il clima che si sta vivendo a causa del covid crea molte tensioni e si ha poca pazienza in attesa che questa pandemia finisca e si ritorni alla normalità.

E anche all’interno dei programmi televisivi si percepisce la tensione e un clima che non riesce a essere giocoso ma che risente della situazione globale. Ogni concorrente si porta dietro il proprio bagaglio di paure, di dubbi e di pensieri che non aiutano a dare al programma la leggerezza che ha avuto gli altri anni. Questo vale per Ballando ma per tutti gli altri programmi e per tutte le altre situazioni lavorative in genere.

Costantino Della Gherardesca attaccato da Guillelmo Mariotto

Costantino della Gherardesca sta dando il massimo a questo programma e, come tutti gli altri concorrenti vorrebbe che il proprio impegno fosse in qualche modo riconosciuto da chi lo giudica. Per quanto in lui ci sia una buona dose di sportività, è normale che gli attacchi, anche ripetuti iniziano a stancarlo e le reazioni che ha sono, forse, l’accumulo di tante settimane.

Costantino della Gherardesca che balla in coppia con Sara Di Vaira, ieri sabato 7 novembre ha ballato un charleston.

Terminata l’esibizione, Guillermo Mariotto, molto seccato gli ha detto: «Basta con questo circo, sempre le stesse cose. Se questo era un charleston, io sono biondo».

Costantino della Gherardesca, che già aveva accumulato molto risentimento per la lite della settimana scorsa con Carolyn Smith a cui aveva dato della ignorante, ha risposto: «Non sono sempre le stesse cose, siete voi che non capite. Sono arrivato ultimo nella prova speciale e arriverò ultimo anche in questa prova, sono un chiaroveggente».

E se Costantino non ha sbagliato con il giudizio della giuria tanto che ha preso voti bassissimi da tutti, il pubblico da casa ha continuato a premiarlo.

Anche Milly Carlucci sembrava abbastanza in imbarazzo e ha cercato di riportare un po’ di serenità.

Costantino rivela di avere ricevuto minacce di morte dopo la lite con Carolyn Smith

Sabato scorso Costantino della Gherardesca e Carolyin Smith avevano litigato dandosi reciprocamente dell’”ignorante” e ieri che le tensioni non erano ancora sopite, Costantino Della Gherardesca ha detto: “Sono riuscito a fare qui su Rai1 la cultura della Londra anni 80′, e la persona che me lo ha permesso è stata Milly Carlucci. E siccome stasera mi cacciano ti volevo ringraziare“.

A quel punto si è intromessa Selvaggia Lucarelli, che ha controbattuto così: “Stai sfottendo la giuria, pensi di aver portato l’alto e non l’abbiamo capito, e quindi hai usato la pizza, il tricolore“.

Invece, Fabio Canino ha commentato così: “Qui si ripete che è televisione, quindi ci sta anche questo. È il pubblico che decide. Costantino da quando è arrivato gioca con i luoghi comuni. Quando risponde a noi non ci prende in giro, è un giocare“.

Ma Mariotto, che è rimasto fermo sulle su convinzioni, ha detto: “È un circo, se volete osannare questa roba come capolavoro bene, ma sono due pagliaccetti al circo“.

E alla fine parla anche Carolyn Smith che dice: “Io lo voglio ribadire, ogni settimana ho sempre detto geniale. Se fosse soltanto entertainment vi darei 10, ma sono qui come tecnico. Portate cose fresche e abbiamo bisogno di questo“.

E poi: “Il discorso è che non voglio neanche ripassare quello della scorsa settimana, perché siamo andati oltre il limite.

E poi Costantino rivela che sui social ha ricevuto minacce di morte: “Chiaramente è un programma di intrattenimento, ma la gente fraintende sui social, ho ricevuto minacce: ‘Devi morire, non sei un ballerino’…“.