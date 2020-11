A Domenica In, Mara Venier incredula con un’ospite “Ma non ti avevano detto …”, momenti di grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri domenica 8 novembre, è andata in onda un’altra puntata di Domenica In con Mara Venier sempre al timone della trasmissione. Nonostante il periodo difficilissimo, nonostante le paure e lo sgomento, Mara Venier non ha mai lasciato la conduzione della trasmissione ma ha sempre voluto esserci pur se tra mille difficoltà a causa della carenza di organico in studio e pur avendo, nella maggior parte dei casi, gli ospiti collegati ognuno dalle proprie abitazioni e i collegamenti, a volte non sono stati facili.

Ma Mara Venier ha dimostrato sempre una grandissima professionalità anche se lei stessa ha rivelato i tanti suoi momenti fragilità e paura quando, a fine trasmissione, si chiudeva in camerino a piangere.

Mara Venier stupita quando in studio entra Patty Pravo

Mara Venier ieri ha condotto una puntata molto difficile di Domenica In perché, in gran parte, è stata dedicata alla morte improvvisa e inaspettata di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh che ha lasciato tutti sorpresi.

Dunque, la maggior parte della puntata è stata dedicata a lui e Mara Venier che aveva come ospite anche Patty Pravo pensava che fosse stata avvisata dagli autori che per lei non c’era più tempo e che sarebbe dovuta tornare magari domenica prossima. Invece, evidentemente, nessuno ha avvisato Patty Pravo che è entrata in studio senza che Mara Venier se lo aspettasse.

Mara Venier vedendola entrare le ha detto: “Non potevi tornare domenica prossima? Non te l’hanno detto?“.

Ma poiché era ormai lì la Venier ha deciso, comunque, di mandare in onda dei filmati che erano stati preparati per lei ma le ha anche detto: “Abbiamo tempi stretti, con te vorrei fare un’intervista più tranquilla. Perché non torni la prossima settimana, oppure tra due?”

E Patty Pravo ha risposto: “Vediamo, devo chiedere al mio assistente. Mi dispiace che non possiate vedere tutto quello che mi avevano preparato”.

E poi, a proposito di Stefano D’Orazio, ha detto: “Non eravamo molto amici, ma è un grande dispiacere … Era una brava persona. Personalmente non eravamo molto amici, ma è davvero un dispiacere che mi ha messo grande tristezza”.

E poi Patty Pravo ha voluto anche parlare del covid e ha detto: “Bisogna stare attenti, ma neanche cadere di testa che si va in depressione. In questo periodo ho letto tantissimo. Si deve guardare poca televisione che parlano solo del covid, io guardo i cartoni animati”.

Mara Venier a proposito delle parole di Toti dice: “Sono vecchia, non servo più”

Mara Venier ha voluto commentare le parole del governatore della Liguria, Giovanni Toti che, a proposito degli anziani li ha definiti “improduttivi” e ha detto: “So’ vecchia, non servo più. Le parole sono macigni”.