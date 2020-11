Bianca Guaccero riceve i complimenti per la sua trasmissione e lancia una frecciata velenosissima a Barbara D’Urso, il web la applaude

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero è un’artista completa e lo ha sempre dimostrato ma, alla soglia dei 40 anni che compirà nel mese di gennaio, ne sta dando ampia prova. La Guaccero sa cantare magnificamente , sa recitare, sa condurre.

E’ veramente un’artista completa.

Cambia spesso i ruoli e ora che sta conducendo “Detto fatto” è anche impegnata sul set di un film e lei stessa ha fatto sapere che l’altra attrice importante che sarà su questo set con lei è Violante Placido, la figlia del grandissimo Michele.

Bianca Guaccero è sempre molto discreta sulla sua vita privata anche se a volte fa trapelare che questa sua condizione di single un po’ le pesa tanto da scherzarci su con Jonathan e da proporgli, visto che lui è nella sua stessa condizione, di affidarsi a Maria De Filippi per trovare l’anima gemella.

Bianca Guaccero è anche mamma e ha sempre ripetuto che la sua priorità è la sua bambina.

Bianca Guaccero e la battuta al veleno a Barbara D’Urso

Bianca Guaccero è sempre molto schietta e anche quando si deve esprimere su una collega o su un collega lo fa in modo molto diretto anche se ha sempre dimostrato di non provare invidia per nessuno ma di stimare tanti.

La Guaccero ha scritto un post sui social e, precisamente su Instagram dicendo che, a suo parere ci si può rialzare solo aiutandosi da soli: “non ci sia davvero nessuno in grado di risollevarci dal pavimento come noi stessi”.

I suoi follower, che sono tantissimi, le hanno risposto e hanno commentato il pensiero della Guaccero in vari modi.

E poi ha anche aggiunto: “Fare a meno di chi si nasconde dietro belle parole per poi svanire nell’indifferenza… Spesso le persone non vi aiutano perché pensano che infondo ‘noi ce la caviamo’, senza capire che magari dietro la nostra apparente indipendenza, esiste un mondo di cicatrici e di battaglie ancora in corso contro il dolore… Nella vita non è tutto come superficialmente appare”.

E poi qualche follower ha scritto che, nonostante i suoi non siano gli ascolti della D’Urso, il suo pubblico la segue tantissimo e lei, prontamente, con una battutina al veleno, ha subito risposto: “Non mi interessa la quantità, ma la qualità”.

Bianca Guaccero a Detto fatto in coppia con Jonathan

Bianca Guaccero a Detto Fatto conduce una rubrica sul gossip insieme a Jonathan e i due si divertono molto a sottolineare vizi e virtù dei vip.

Ultimamente si è sentita colpita nel vivo da ciò che hanno detto Pamela Prati che ha accusato Jonathan di averla ferita e allora Jonathan ha riproposto il filmato nel quale parlava di lei dimostrando di non ver detto nulla di esagerato mentre Bianca Guaccero l’ha invitata nella trasmissione per un confronto.