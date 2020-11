Tu si que vales, un concorrente mette grande scompiglio e si rasserena solo con l’intervento di Gerry Scotti

0 SHARES Condividi Tweet

Tu si que vales è una trasmissione di canale 5 che il sabato sera è concorrente di Ballando con le stelle.

I giudici Teo Mamuccari, Rudy Zerbi, Maria De Filippy e Gerry Scotti piacciono tantissimo ma la critica è entusiasta, soprattutto del giudice popolare, Sabrina Ferilli che ricopre il ruolo in modo davvero magistrale. La Ferilli, grande amica di Maria De Filippi si fa maltrattare, benevolmente, dalla stessa De Filippi ma non si risparmia, a sua volta, di maltrattarla nonostante si capisca chiaramente che tra le due c’è un legame molto profondo di amicizia che dura negli anni. Il resto dei giudici è molto ben assortito e, se non fosse per qualche scambio acceso che delle volte c’è tra Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, il programma sarebbe molto rilassante. In ogni caso ci si diverte tanto e le ore trascorrono molto in allegria anche se Maria De Filippi ha rivelato che, poiché la trasmissione è registrata, lei il sabato sera vede Ballando con le stelle.

In gara il figlio legittimo di Al Bano stupisce i giudici

Ieri sera, durante la puntata, ad un certo punto è entrato in studio un concorrente che ha dichiarato di essere il figlio legittimo di Albano.

I giudici sono rimasti esterefatti e senza parole anche perchè loro non sanno mai, prima che il concorrente entri in studio, chi sta, appunto, per entrare né le esibizioni le vedono prima. Per loro è tutta una sorpresa.

IL concorrente ha detto così: “Credo di essere il figlio legittimo di Al Bano” e poi ha aggiunto di chiamarsi Al Banino dicendo: “Sono sicuro per la voce che papà è lui, le movenze di mamma non lo so”.

I giudici sono rimasti senza parole perché non capivano se scherzasse o dicesse sul serio ma poi lo hanno invitato ad esibirsi e lui ha cantato “Nel sole”.

Dopo che si è esibito, Gerry Scotti ha detto: “Nessuno mette in dubbio il tuo valore” e poi gli ha proposto la scuderia Scotti.

Tu si que vales, un programma vincente

Nonostante Tu si que vales vada avanti da tanti anni la formula piace sempre e lo spettacolo è estremamente gradevole.

Maria De Filippi che ha voluto questo programma, pare che non sbagli un colpo e ogni idea che ha, sia quella vincente. La squadra di lavoro è molto ben assortita e il risultato convince.