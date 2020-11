Maurizio Costanzo durissimo con Patrizia De Blanck “esagera perché è una che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo sul settimanale “Nuovo” cura una rubrica sullo spettacolo.

I lettori gli scrivono, gli chiedendo opinioni, commentando ciò che vedono in tv e lui risponde in modo sempre molto schietto e sincero. I lettori di Nuovo apprezzano tanto questa rubrica tenuta dal grandissimo giornalista e, infatti, sono in tanti a scrivergli.

Le analisi che fa Maurizio Costanzo sui vip o sui programmi televisivi sono sempre molto puntuali e sono frutto di un giornalismo serio come quello che da sempre contraddistingue Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo da un giudizio su Patrizia De Blank

Maurizio Costanzo sulla sua rubrica che cura sul settimanale “Nuovo” ha ricevuto una mail con cui gli si chiedeva che idea avesse di Patrizia De Blanck sia come persona sia per come si sta comportando dentro la casa del Grande Fratello vip.

Maurizio Costanzo ha espresso così la sua opinione: “Lei a volte esagera: ha detto una frase irripetibile a un suo coinquilino…”

E poi ha anche aggiunto: “Sa bene come attirare l’attenzione su di se”.

Però, ha anche espresso un parere positivo circa la sua probabile vittoria al Grande fratello e ha detto: “Di sicuro, Patrizia De Blanck è un personaggio vulcanico e sa bene come attirare l’attenzione su di se…”

Infatti, Patrizia De Blank ha anche partecipato a vari reality show e questo la aiuta nelle dinamiche del gioco e Costanzo, a questo proposito, ha aggiunto: “Lei conosce molto bene le dinamiche dei reality, meglio dei giovani come Adua Del Vesco…”

Patrizia De Blanck si confida con Giulia Salemi su un suo amore

Venerdì nella casa del grande fratello è entrata Giulia Salemi che subito ha trovato un’alleata in Patrizia De Blank.

Le due donne si sono trovate immediatamente a loro agio insieme e in perfetta sintonia tanto che la De Blank ha fatto una confessione alla Salemi su un suo amore del passato e ha detto: “Ho avuto una relazione molto travolgente con un uomo iraniano, ci siamo conosciuti a Monte Carlo e lavorava come medico a New York…”

E Giulia Salemi, sorridendole ha commentato così: “Hai fatto strage di cuori…”.

E’ probabile che vista la simpatia reciproca Patrizia De Blank suggerirà le dinamiche giuste a Giulia Salemi e le darà la mano in questo reality che sta volgendo al termine e che ha visto molti colpi di scena come l’outing di Gabriel Garko e tanti eliminati per comportamenti scorretti.