Vita in Diretta, Matano parla e accade qualcosa che lo zittisce, momenti di paura

La Vita in Diretta quest’anno è condotta solo da Alberto Matano, a differenza dell’anno scorso quando c’era anche Lorella Cuccarini. La conduzione in tandem, però, non è andata bene e, dopo che Lorella Cuccarini è stata esclusa dai palinsesti della Rai e sembra che andrà presto a canale 5, Alberto Matano si è ritrovato da solo a condurre anche se lui ha tenuto a sottolineare che non è solo ma ci sono tanti inviati, uomini e donne che lavorano con lui in squadra e, dunque il prodotto finale è corale.

Alberto Matano e il rapporto speciale con Mara Venier

Alberto Matano è molto amico di Mara Venier e i due e non perdono occasione per sottolineare quanto sia profondo il loro rapporto.

Alberto Matano e Mara Venier si frequentano anche fuori dagli studi televisivi e quando si incontrano, a detta di Matano sembra che abbiano 20 anni per l’entusiasmo che mettono e per come si divertono e ridono insieme.

Mara Venier l’ha ospitato più volte a Domenica In e Matano si è raccontato a cuore aperto.

Dal canto suo anche Matano, la settimana scorsa, aveva organizzato un appuntamento in collegamento con Mara Venier ma lei se ne è dimenticata e se ne è andata al supermercato. E poi è stata la stessa Venier ad ammetterlo sotto lo sguardo stupito di Matano.

Mara Venier è, però, anche molto amica di Pierluigi Diaco mentre tra quest’ultimo e Matano pare non corra buon sangue soprattutto da quando i due hanno litigato per Lorella Cuccarini . Anche se entrambi hanno smentito si sia tratta di una lite vera e propria quanto di uno scambio civilissimo di idee. Ma chi era presente e testimone ha detto che sono volate parole grosse.

Alberto Matano è in collegamento con un inviato e accade qualcosa che spiazza

Qualche giorno fa Alberto Matano era in collegamento con il suo inviato Ivan Bacchi quando, un ciclista ha fatto un capitombolo alle sue spalle.

Alberto Matano, appena ha visto la scena ha detto: “Un ragazzino è appena caduto alle tue spalle mentre stava facendo cross“.

L’inviato, si è accertato delle condizioni del giovane e poi ha detto: “Mi sembra che stia bene”,

Matano, il giorno dopo, ha pubblicato sui social il video di quanto era accaduto e ha aggiunto la didascalia: “La risata postuma ci sta“.